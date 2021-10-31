Польша заявила о дискриминации поляков на Украине

Поляков на Украине дискриминируют по свободе вероисповедания, доступу к образованию на родном языке и свободе слова, сообщил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский.

«Положение поляков в Украине меняется в худшую сторону в силу объективных и субъективных факторов», – цитирует Шинковского «Страна.ua».

Он добавил, что на это также влияет социально-экономическая ситуация, она побуждает людей польского происхождения уезжать из страны.

«Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи», – отметил польский чиновник.

Многие переезжают в Польшу, получают Карту поляка и польское гражданство.

Еще одним фактором переезда служит коронавирус, так как Украина занимает второе в Европе место по уровню смертности от него, что затрагивает все группы населения.

Субъективными факторами Шинковский назвал языковой закон и прославление связанных с геноцидом поляков людей.

«Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», – заключил Шинковский.