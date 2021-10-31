 

Польша заявила о дискриминации поляков на Украине

31.10.2021, 5:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПоляков на Украине дискриминируют по свободе вероисповедания, доступу к образованию на родном языке и свободе слова, сообщил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский.

«Положение поляков в Украине меняется в худшую сторону в силу объективных и субъективных факторов», – цитирует Шинковского «Страна.ua».

Он добавил, что на это также влияет социально-экономическая ситуация, она побуждает людей польского происхождения уезжать из страны.

«Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи», – отметил польский чиновник.

Многие переезжают в Польшу, получают Карту поляка и польское гражданство.

Еще одним фактором переезда служит коронавирус, так как Украина занимает второе в Европе место по уровню смертности от него, что затрагивает все группы населения.

Субъективными факторами Шинковский назвал языковой закон и прославление связанных с геноцидом поляков людей.

«Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», – заключил Шинковский.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Россия – четвертая в мире по заболеваемости COVID-19 – ВОЗ

29.04 / МОК назвал условия, при которых участники Олимпиады смогут снимать маски

11.08 / Главред – снег на Украине исчезнет, а страна превратится в субтропики

01.06 / Fox 5 – легализация марихуаны в Вирджинии оставила некоторых полицейских собак без работы

20.09 / NI – Помпео собирается помешать Ирану получить российское и китайское оружие

10.08 / Польский депутат: Никто в мире не поверит в победу Лукашенко

28.06 / Власти Ялты предупредили о ливнях и селях

31.08 / Смоленский губернатор сломал ногу

02.04 / “Девчонки, трепещите”. Сын Королевой и Тарзана выпустил клип на трек Мягкие игрушки”.. Видео

18.12 / Смерть Кернеса, пресс-конференция Путина, коронавирус у Макрона. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика