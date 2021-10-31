Мнение: ОАЭ, Бахрейн и Кувейт отзывают послов из Ливана

В дополнение к вчерашней истерике Саудовской Аравии вhttps://colonelcassad.livejournal.com/7175504.html

ОАЭ, Байхрен и Кувейт, выступающие соучастниками агрессии против Йемена также отзывают своих послов из Ливана и также накладывают торговое эмбарго. Послам Ливана дано 48 часов на то, чтобы выехать обратно на родину.

Данная ситуация фиксирует окончательный переход Ливана в сферу влияния Ирана, ничего иного кроме как санкций и разрыва дип.отношений у Саудовской Аравии для влияния на ливанское руководство не осталось. А ведь еще лет 10 назад Эр-Рияд всерьез конкурировал с Тегераном в вопросах влияния на ситуацию в Ливане. Теперь же саудиты бегут громко хлопнув дверью, оставляя поле боя за Ираном.

Все шишки от внешнеторговых проблем будут падать на и без того слабое правительство Ливана, в то время как "Хезбалла" будет укреплять свою неформальную власть, а Иран за счет поставок ГСМ и гуманитарной помощи будет и дальше набирать очки, резонно указывая, что экономические проблемы Ливана проистекают от происков внешних сил – США, Израиля и Саудовской Аравии, вовлекая Ливан и далее в Ось сопротивления.

При этом возможная смена правительства вряд ли что-то сможет поменять в этой схеме, в силу возросшей роли иранского фактора.

Поэтому оппоненты Ирана уже взяли курс на развязывание в Ливане гражданской войны, рассчитывая стравить христиан с шиитами (недавний расстрел в Бейруте это шаг в этом направлении), а также запасти для нее хворост путем дальнейшего обвала жизненного уровня ливанцев.

Но пока что можно констатировать, что Иран зафиксировал успех своей стратегии в Ливане. Также как и в Йемене, где дела для Саудовской Аравии разворачиваются крайне плохо.

PS. За последние 20 дней ВВС Саудовской Аравии нанесли более 420 авиаударов, из них 330 в Марибе. Саудиты заявляют, что в ходе авиаударов убили 150 хуситов и уничтожили 15 автомобилей. Для такого кол-ва авиаударов как-то негусто. Бывший чиновник правительства Хади занимавшийся информационной политикой заявил в интервью турецкому СМИ, что среди хадистов опасаются, что если еще одно племя перейдет в Марибе на сторону хуситов, то оборона может посыпаться полностью. Хадисты надеяться, что если они смогут удержать лояльность племенных вождей, то за счет сокращения линии фронта и усиления флангов за счет резервов, они смогут выдержать и этот натиск хуситов, отделавшись лишь ограниченными территориальными потерями, но удержав сам Мариб и главное, нефтяные поля на востоке провинции.

Сейчас между наступающими с юга хуситами и столицей провинции лишь небольшой гористый участок. Если обороняющаяся там бригада хадистов не удержит оборону, фронт продолжит откатываться к южным окраинам Мариба, что будет иметь катастрофические последствия в силу нарастания угрозы коммуникациям марибской группировки. Пропаганда "Ансар Аллах" уже вовсю транслирует тезис, что наступает переломный момент в войне и рассвет освобождения Йемена от Хадии и интервентов уже близко. Тоже самое они говорили весной во время удачно начавшегося наступления на Мариб с запада и севера, которое несмотря на первоначальные успехи захлебнулось в кровопролитных боях за Джабал-аль-Балак и гряду холмов к западу от города. Посмотрим, как оно будет на этот раз. Как ожидается, новый рывок хуситов будет сопровождаться новыми массированными ударами баллистических ракет и дронов по позициям и лагерям хадистов и саудитов.

PS2. В Адене взорвалась автомашина – 12 убитых. Подозревают ИГИЛ.

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