 

Spiegel – саммит G20 начался с символичного акта благодарности медработникам всего мира

31.10.2021, 5:22, Новости дня
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Премьер-министр Италии Марио Драги пригласил на открытие саммита «Большой двадцатки» не только глав стран и правительств важнейших промышленных держав, сообщается в видео на сайте немецкого журнала Der Spiegel. Для группового фото к ведущим мировым политикам присоединились врачи, медсёстры и санитары. Этот необычный акт подчёркивает масштабность коронавирусного кризиса и символизирует благодарность тем, кто помогает бороться с вирусом по всему миру.

На ежегодном саммите G20 собираются главы стран и правительств 20 важнейших промышленных держав. В этом году встреча проходит в Риме. Премьер-министр Италии Марио Драги на открытии саммита пригласил на трибуну не только самых влиятельных, но и, вероятно, самых важных людей.

Врачи, медсёстры, санитары — на традиционной церемонии общего фотографирования к главам государств и правительств внезапно присоединился медицинский персонал. Компанию канцлеру Ангеле Меркель составили двое врачей. Это необычная сцена, которая символизирует масштабность охватившего весь мир коронавирусного кризиса, также может трактоваться как благодарность всем, кто помогает бороться с коронавирусом по всему миру.

Нынешний саммит «Большой двадцатки» считается особенно важным, потому что он проходит непосредственно перед климатической конференцией ООН в Глазго. Поэтому борьба с глобальным потеплением станет одной из основных тем саммита, как и вопрос о глобальном минимальном налоге для крупных компаний.

Однако всемирная пандемия коронавируса стала вызовом для каждой страны на планете. Италия оказалась одной из наиболее сильно пострадавших от пандемии стран в Европе. Тем, кто сражается с ней на передовой, сейчас, на саммите G20, предоставлен доступ на большую арену, где они представляют всех, кто помогает бороться с коронавирусом по всему миру.

Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года.



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