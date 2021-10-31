«Майданное сопротивление любому давлению»

Почему украинцы не верят даже европейским вакцинам.

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Я упростила себе жизнь, переложив задачу определения этих свойств на экспертов, среди которых не было ни одного врача. Профильных специалистов-инфекционистов-вирусологов такая гимнастика для мозгов не заинтересовала. Их можно понять: времени не хватает на сон и отдых, поскольку уже 15 из 24 областей страны попали в «красную зону»…

Но вот что обнаружилось: медиков не было и в перечне лиц, подлежащих обязательной вакцинации!

Речь идет о свежих изменениях в соответствующем постановлении правительства. С 8 ноября не привитых от ковида госчиновников и сотрудников ряда сфер — например, учителей — должны отстранить от работы, как витиевато записано в документе, «до устранения причин, обусловивших отстранение».

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил парадокс: риск недопуска медработника на службу превалирует над риском потенциального инфицирования. «Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи, — сказал министр в интервью влиятельному интернет-ресурсу «Украинская правда». И добавил: — Сейчас в стране вакцинировано более половины медиков».

Независимые источники уточняют: среди врачей этот показатель составляет 60‒70%, среди среднего медперсонала — 30‒40%, среди младшего — около ноля. Зависимость от уровня образования — прямая. Опасения министра насчет того, что большинство медсестер и санитарок, которых и так критически не хватает, останутся дома, совсем не беспочвенны.

Украина имеет в достатке практически все препараты, известные на мировом рынке, от производителей: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Можно ли заключить, что менее половины медиков, имевших возможность «уколоться» приоритетно еще в пору острой нехватки вакцин, — латентные либо открытые антиваксеры, и это главная национальная особенность? Вопрос остается открытым.

На корреляцию в украинском обществе анти- и провакцинаторских предпочтений с политическими указал один из участников моего «экспертного кружка», журналист Александр Михельсон. По его наблюдениям, «наибольшее «за» — у «порошенковцев», наименьшее — у сторонников «ОПЗЖ», если не ошибаюсь. Среди электората Зеленского, как и на выборах, — сборная солянка». Такой взгляд остальные «кружковцы» приняли без возражений. Высокая степень политизированности жителей резонирует во всех сферах.

Политический и медийный эксперт Дмитрий Литвин не без сарказма заметил: «Только у нас, наверное, был спикер парламента — второй человек в государстве по конституционной иерархии — доверявший мифу о том, что если есть антитела, то можно не вакцинироваться. И до сих пор не вакцинировался. Только у нас настолько религиозное общество, что всем мало одной церкви, потому есть римо- и греко-католики, есть две формы православных, но прихожане церквей в значительной степени не воспринимают вакцинацию — даже несмотря на то что главы церквей сами вакцинировались».

Киев, 2020. Акция работников ресторанного бизнеса против «карантина выходного дня», объявленного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Фото: AP / TASS

Для российского читателя — чуть подробней по поводу первого замечания. Незадолго до своей вынужденной отставки глава Рады Дмитрий Разумков, который инфицировался коронавирусом в ноябре 2020 года (тогда он получил положительный тест вслед за президентом Владимиром Зеленским), заболел снова. В августе Дмитрий отбивался от журналистов: «Прививки против ковида не делал, потому что еще есть антитела». Бывший политтехнолог кандидата в президенты Зеленского, ключевой игрок команды, его «политическое альтер эго» разошелся с главой государства по многим принципиальным, как он сам подчеркивал, вопросам. И вот неожиданный для внешнего окружения, но не для украинцев, результат. Рейтинг нью-оппозиционера Разумкова после его заявлений о росте авторитарных тенденций власти пошел вверх: «Антивакс, как и мы?» Дмитрий попал в топ-пять политиков, имеющих президентские амбиции.

Андрей Мохник, заместитель главы всеукраинского объединения «Свобода», вначале попросил дать характеристику явлению (заподозрил мое неуважительное отношение к личности и ее правам?), потом сформулировал свой ответ: «Подавляющее большинство тех, кого называют антивакцинаторами, по сути, такими не являются. Они не противодействуют кампании вакцинации — просто не участвуют в ней. Их можно назвать вакциноскептиками. Принуждение, травля, кампании «коллективизации» у части людей вызывают отторжение.

Своими действиями власть плодит уже настоящих антивакцинаторов».

«Наша особенность — майданное сопротивление попытке любого давления и генетическое недоверие любой власти», — резюмировала Галина Климович, в прошлом старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

К очень важным, на мой взгляд, выводам пришел коллега-журналист Андрей Хрусталев. «Думаю, суть антивакцинаторства в том, что все эти люди просто пытаются достучаться до общества. Они хотят, чтобы общество их услышало, осознало их проблемы. Их истинные проблемы — не про ковид, вакцины и принуждение, а про зависимость, бедность и безнадегу. И тут мы не одни такие, украинцы, — уточняет Андрей. — Ситуация мировая. Вероятно, потому у антивакцинаторов всех стран — в Украине, в России, в ЕС, в Штатах — не много национальных отличий. Или же их вообще нет.

…Этими людьми движет обида. Они не верят власти (любой). Не верят в прогресс, науку, медицину. «Статистике не верьте», — первое, что антивакцинаторы говорят. — Вас обманывают, статистика врет, наука врет, все врут». Постоянно сидят в соцсетях, потому что соцсети подкидывают пищу для укрепления веры. Верят в конспирологию либо в старые добрые времена, во все прелести позднего совка. Вообще они больше верят — или не верят — чем рассуждают. Голосуй сердцем, так сказать.

В Америке их очень много. Часть электората Республиканской партии, избиратели Трампа — бедные люди. Но у нас все равно больше, разумеется… Среди них политики, попы, журналисты, всякие авторы соцсетей, полицейские, пенсионеры, медики, просто тихие интеллигентные люди, которые раньше читали книжки, а теперь фейсбук, полагая, что найдут там наконец тайну, сокровенный смысл.

В том, что кто-то беден, без перспектив и надежды, нет никакого смысла. Нет заговора рептилоидов, на который можно списать персональные неудачи… Чаще всего ситуация не разрешается собственными усилиями — только социальным путем. И все эти люди просто пытаются нас «достать». Им кажется, что мы не понимаем их проблем. И вот мы обратили на них внимание, но только потому, что они стали для нас персональной угрозой», — считает Хрусталев.

За пределами «экспертного кружка» я обнаружила более простую и эффективную идею преодоления национального антивакцинаторства.

«…Лучшей стратегией стало бы создание искусственного дефицита, чтобы вакцину можно было достать только через связи и блат. Или ходили бы слухи: кума видела, что вон тот депутат сделал прививку «Модерной», хотя сам — антивакцинатор. Надо, чтобы позиция государства была максимально размытой, чиновники жаловались на дефицит, и создавалось бы впечатление, что от нас что-то прячут. Сила кумовьев, братьев-сватьев и вездесущие договорняки, что до сих пор живы, особенно в медицине, довели бы нашу статистику иммунизации до мирового уровня!» — написал в фейсбуке Михайло Сидоренко, практикующий врач столичной Александровской больницы. И стеб в его словах просматривался лишь на донышке.

Все же врачи лучше других знают особенности пациентов.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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