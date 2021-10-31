Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн человек

Колумбийские медики за сутки зафиксировали 1629 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся превысило 5 млн человек, сообщило министерство здравоохранения республики.

За день в Колумбии была подтверждена смерть 33 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID в республике превысило 127 тыс. человек. По данным минздрава, из 50,8 млн жителей Колумбии вакцинированы одно-или двухкомпонентным препаратом 21,1 млн человек, передает ТАСС.

Напомним, Колумбия начала переговоры о возможной покупке российской вакцины «Спутник V» еще в феврале. В марте в МИД сообщали, что приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заинтересовались четыре частных колумбийских компании.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.