 

Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн человек

31.10.2021, 4:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКолумбийские медики за сутки зафиксировали 1629 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся превысило 5 млн человек, сообщило министерство здравоохранения республики.

За день в Колумбии была подтверждена смерть 33 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID в республике превысило 127 тыс. человек. По данным минздрава, из 50,8 млн жителей Колумбии вакцинированы одно-или двухкомпонентным препаратом 21,1 млн человек, передает ТАСС.

Напомним, Колумбия начала переговоры о возможной покупке российской вакцины «Спутник V» еще в феврале. В марте в МИД сообщали, что приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заинтересовались четыре частных колумбийских компании.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.



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