 

После массового отравления россиян в Хургаде закрыли отель

31.10.2021, 4:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧисло отравившихся в четырехзвездном отеле курортного города Хургада россиян достигло 40 человек. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, сообщили в Федерации туристических палат Египта.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», – приводит ТАСС слова источника в Федерации туристических палат Египта. По имеющимся у него данным, состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить россиян уже в понедельник.

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal hotel, гости которого были госпитализированы из-за отравления. «Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию», – сказал он. В частности, дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице.

Однако позднее стало известно, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время. «Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин», – пояснили в Федерации туристических палат. – За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии».

Напомним, в Египете произошло массовое отравление российских туристов. Как стало известно позднее, после отравления в одном из отелей Хургады госпитализировали почти 30 человек, большинство пострадавших – дети.



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