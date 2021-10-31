Гватемала получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

В Гватемалу доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в официальном Twirrer-аккаунте вакцины.

«Новые дозы вакцины «Спутник V» прибыли сегодня в Гватемалу для прививочной кампании в стране», – говорится сообщении в Twirrer-аккаунте вакцины. Точное число поставленных в республику доз препарата не называется.

Кроме того, в пятницу в Гватемалу доставили около 700 тыс. доз вакцины «Спутник V». В общей сложности Гватемала получила около 5 млн доз препарата.

В сентябре в Гватемалу прибыла партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутника V».

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет порядка 17 млн человек, достигло 601 тыс. Умерли 15 тыс. заболевших COVID-19. В ходе прививочной кампании власти использовали более 8,5 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 3,2 млн человек.