Мнение: Сахар как белая смерть

Самый главный и самый страшный аргумент против вакцин – что рост вакцинации почему-то сопровождается ростом смертности от ковида, и отнюдь не только в России – я смотрю, понемногу проникает в народные массы. Сегодня пост на эту тему выпустил даже Стас Садальский.

Но интересна реакция на эту очевиднейшую зависимость со стороны т.н. “ваксеров”. Она… отсутствует. То есть буквально – те, кто требует прививать всех хоть под дулом пистолета, предпочитают этот вопрос тупо игнорировать. Так, как будто его вообще нет. Типичный случай отрицания, из серии “если ты видишь, что на тебя несется разъяренный бизон, бежать поздно, да и некуда – просто закрой глаза и представь, что никакого бизона нет, а ты в раю; тем более, что скоро ты в нем все равно окажешься”.

Ваксеров понять можно – как объяснять то, что не поддается никакого другому объяснению? Но кто-то пытается. Например, мне говорили – “да это просто дело в том, что мало привили”. Мол, “потому и смертность растет”. Привили бы больше – не 30%, а 80% – смертность бы падала. И люди просто напрочь отказывались понимать, что если б прививки в самом деле снижали смертность, то рост числа привитых просто ВСЕГДА приводил бы к уменьшению смертности! И уж никак не к увеличению!

Самый простой пример, какой я смог смоделировать. Допустим, вы варите варенье из немного горьковатых ягод, и поэтому хотите смягчить горечь, добавляя в кастрюлю сахар. Одна ложка, две ложки, три ложки… Варите пару часов, пробуете, чтобы оценить, насколько слаще варенье, надо ли добавить – и шок: варенье, вместо того, чтобы стать более сладким, стало вдвое более горьким!

КАК ТАК?? Мы же добавили сахара! Обращаемся к “специалистам”, а они нам, не моргнув глазом, отвечают: “А это вы мало сахара бухнули. Надо было не три, а 8 ложек. Тогда и сладость появится!”

Что делать в такой ситуации юным кулинарам?! Продолжать “следовать инструкции”? Но как решиться, если мы уже видим – при добавлении сахара продукт делается горше, а не слаще! Тут вроде бы всего два варианта: или то, что мы всыпаем в варево, на самом деле НЕ САХАР (??)… Или наше варенье обладает странным свойством обращать сладкое в горечь. В обоих случаях, продолжая в том же духе, мы лишь рискуем полностью испортить продукт, а никакого варенья не получить.

С вакцинами, при которых двукратный рост смертности, мы рискуем той же “порчей продукта”, при уточнении, что “продукт” в данном случае – это жизни всего населения РФ.

Так что же? Будем всыпать еще сахар, а тем, кто отказывается, будем угрожать разными мерами вплоть до уголовного преследования?