Wirtualna Polska – для украинок суррогатное материнство — это способ заработать

Украина стала международным центром бизнеса, связанного с суррогатным материнством, поэтому жители Польши, в которой данная процедура запрещена, едут за детьми к своим восточным соседям. По словам Якуба Кортуса, автора книги о суррогатном материнстве в Польше и на Украине, для украинок такое занятие — способ заработать деньги. Чаще всего это необеспеченные женщины без высшего образования, среди которых много матерей-одиночек или женщин, содержащих семью.



Reuters

Якуб Кортус, автор книги о суррогатном материнстве в Польше и на Украине, рассказал порталу Wirtualna Polska, почему пары из его страны активно прибегают к данной услуге у восточных соседей. Так сложилось, говорит Кортус, что международным центром бизнеса, связанного с суррогатным материнством, стала Украина, и поляки едут в первую очередь во Львов, расположенный недалеко от границы. Там работают три профильные клиники, кроме того, есть много мест, специализирующихся на репродуктивной медицине. Польские семьи активно пользуются их услугами как по искусственному оплодотворению, так и по поиску суррогатных матерей. В одной из клиник ему рассказали, что в период пандемии к ним обращалось до пяти польских пар в месяц.

«На Украине более либеральные законы, в Польше для государственного руководства этой темы как будто не существует. Оценить, сколько людей пользуется у нас услугами суррогатных матерей, невозможно. Я могу только констатировать, что многие поляки прибегают к их помощи на Украине», — говорит Кортус.

По его словам, в программе суррогатного материнства, по разным оценкам, принимают участие примерно 3 тыс. украинок в год. Еще 3 тыс. женщин решают стать суррогатными матерями за границей. На Украине паре, которая хочет ребенка, приходится заплатить от $35 тыс. до $55 тыс. , женщины получают меньше — $15—16 тыс. плюс средства на ежемесячные расходы. В итоге стоимость услуги может доходить до $20 тыс. По словам Кортуса, если сопоставить данные деньги с украинскими заработками, сумма получается астрономическая. И хотя многие женщины стараются создать себе «алиби», говоря, что хотят помочь парам, которые не могут зачать ребенка, всё дело исключительно в деньгах.

«Чаще всего это необеспеченные женщины без высшего образования. Среди них много матерей-одиночек или женщин, содержащих семью. Мои собеседницы говорили прямо: если бы я могла заработать такие деньги иначе, я бы не согласилась на суррогатное материнство. На фоне безысходности оно кажется им привлекательным способом получить крупную сумму. Правильно было бы считать суррогатное материнство работой, а не относиться к нему как к проявлению альтруизма», — рассказывает автор книги.