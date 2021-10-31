 

Polskie Radio – «горячий» газовый кризис обернётся холодом в европейских домах

31.10.2021, 4:28, Новости дня
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Польский эксперт Мариуш Маршалковский считает, что преувеличением будет назвать сегодняшнюю ситуацию в Европе энергетической войной. По его мнению, это скорее «горячий» газовый кризис, с помощью которого РФ с «Северным потоком — 2» хочет предстать перед европейскими гражданами в роли спасителя. Об этом он рассказал в интервью Polskie Radio.


Reuters

«Энергетическая война — это слишком громкое слово на сегодняшний день. Я бы скорее назвал это горячим газовым кризисом, который в результате повлечёт за собой холод в европейских домах», — уверен польский эксперт Мариуш Маршалковский. 

В беседе с Polskie Radio он объяснил, что при помощи энергии, газа, нефти и других источников энергии РФ хочет оказать влияние на восприятие её Западом. Речь идёт о создании имиджа России, которая станет своего рода шансом для европейцев избавиться от проблемы высоких цен на энергоносители, сборов, связанных с выбросом углекислого газа в атмосферу. РФ не хочет прослыть в качестве страны, которая прибегает к шантажу. 

«В этом российском нарративе именно РФ путём своих действий, которые в будущем окажут содействие запуску газопровода «Северный поток — 2», будет действовать во благо европейских потребителей. Это российская пропаганда и нарратив, не имеющий совершенно ничего общего с реальностью. Это то, что нам преподносят россияне», — резюмировал польский эксперт.



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