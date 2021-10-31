Мнение: О неразрешимой загадке сталинских репрессий

По большому счёту, годы «Большого террора», когда в течение всего пары лет перемалывались в прах в подвалах органов НКВД практически по тысяче человек ежедневно, а потом «вдруг» всё опять стало почти умеренно, сами по себе являются «большой загадкой»: почему было нужно именно так – массово, списочно, безжалостно. Наверное, рациональные объяснения этому найти можно.

Но даже на этом иррациональном и жутком фоне выделялись «загадки» на грани абсурда.

Хороший знакомый поделился почти семейной историей тех лет.

«Однокурсник и лучший друг моего отца был сыном замминистра угольной промышленности СССР.

Но в 1937-м, ещё молодым человеком, отец его работал начальником небольшого отдела в системе угольного министерства: типичный советский клерк средней руки. Вкалывали в те годы капитально, нередко задерживались на работе заполночь, иногда и до утра.

В одну из таких ночей в дверь его квартиры постучали. Показали сонной жене ордер на обыск, спросили, где муж. Женщина была смелая – сказала: «Не знаю, несколько дней домой не приходил». Перевернув всю квартиру, непрошеные гости просидели до первых петухов и уехали ни с чем. На следующий день, когда хозяин квартиры вернулся, семейный совет принял решение, что он поедет к друзьям за город, во Внуково, и будет жить там.

Ночью к дому снова подъехал воронок:

– Приходил?

– Нет

Показали ордер на арест:

– Где он может быть?

– Не знаю.

Следующие несколько месяцев жизнь у них была странная – гражданин ходит на работу как ни в чём не бывало. Никаких претензий от начальства, никаких вопросов от особиста. А ночью на квартиру приезжают с ордером на арест.

Так и ездили месяца два. А потом раз и перестали. Жена как-то сумела передать информацию, и, выждав ещё месяц, он вернулся. Жил дальше обычной жизнью, никогда не имел проблем с законом. Сделал для страны много хорошего и стал уважаемым специалистом, одним из заместителей министра. Вся грудь в орденах. А если бы той ночью всё-таки вернулся домой…

Был бы перегиб, скажут некоторые. Лес рубят, щепки летят. Но…

Зимой 1938 года к моему прадеду, директору школы города Киржач Владимирской области, в центре города подошёл один из его бывших учеников, работник местного НКВД:

– Повезло вам, Алексей Дмитриевич, что [главу НКВД Николая] Ежова сняли. Вы были в списках, на следующей неделе должны были брать.

Вот в такой ничем не оправданной жестокой реальности жили наши бабушки и дедушки. Обычные люди, которые работали, любили, рожали детей и безо всякой причины и всякой логики могли попасть в перемалывающее всё и вся лихое колесо. Или, по воле случая, ускользнуть из его жерновов, как в двух счастливых семейных историях, переданных мне по-наследству.»</v>

Говорят, «органы» никогда не ошибаются. Но кто бы вот такую #глупость объяснил?

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