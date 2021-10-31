 

В ковидном госпитале умерла 84-летняя бабушка томича…

31.10.2021, 4:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…который три дня ухаживал за ней в «красной зоне» под видом врача.

В ковидном госпитале городской Медико-санитарной части № 2 (МСЧ-2) Томска скончалась 84-летняя бабушка жителя города Сергея, за которой он ухаживал в «красной зоне» под видом врача. Об этом сообщает канал ТВ-2 со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ-2 Евгений Тарасенко рассказал, что сегодня состояние бабушки Сергея резко ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. Ее состояние ухудшалось, прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.

«Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — пояснил Тарасенко.

Причиной смерти пациентки, по данным медиков, стал коронавирус, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. «Течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера. Пациентка получала необходимое лечение и уход, энетеральное питание (через зонд)», — уточнили в региональном департаменте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она на кислороде. А кислородная трубка — на лбу»

Томич три дня притворялся врачом, чтобы ухаживать за бабушкой в ковидной «красной зоне». Вот что он увидел

ТВ-2 28 октября рассказал историю Сергея, который под видом врача в «красной зоне» ухаживал за своей бабушкой, у которой диагностировали коронавирус. «Ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет», — утверждал мужчина. Произошедшее Сергей записал на видео.

Житель Томска заявил, что не смог связаться с местными органами власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приемную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сергей рассказал, что получил угрозы в свой адрес и что ему страшно возвращаться в родной город из-за опасений, что его задержат.

Томском управление СК, Росздравнадзор и областной депздрав пообещали проверить качество оказания медпомощи в МСЧ-2.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.06 / НЛО неоднократно отключали ядерные системы США

08.02 / Вдова Михаила Задорнова рассказала, каким сатирик был в обычной жизни

18.09 / Самые хорошие, добрые и заботливые: рейтинг лучших бабушек по знаку зодиака

15.10 / Московские старшеклассники не вернутся в школы после каникул

30.12 / В список погибших от COVID-19 российских медработников внесли больше 1000 имен

09.08 / Ученые из Португалии открыли новый вид летучих мышей

04.08 / «Им нужен Лукашенко, но на коленях»

29.06 / Небольшой надувной имплантат в позвоночнике поможет контролировать сильную боль в спине

19.01 / Володин: Навальному не место в политике

19.10 / Кличко намерен вернуть отобранное режимом Януковича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика