В ковидном госпитале умерла 84-летняя бабушка томича…

…который три дня ухаживал за ней в «красной зоне» под видом врача.

В ковидном госпитале городской Медико-санитарной части № 2 (МСЧ-2) Томска скончалась 84-летняя бабушка жителя города Сергея, за которой он ухаживал в «красной зоне» под видом врача. Об этом сообщает канал ТВ-2 со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ-2 Евгений Тарасенко рассказал, что сегодня состояние бабушки Сергея резко ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. Ее состояние ухудшалось, прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.

«Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — пояснил Тарасенко.

Причиной смерти пациентки, по данным медиков, стал коронавирус, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. «Течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера. Пациентка получала необходимое лечение и уход, энетеральное питание (через зонд)», — уточнили в региональном департаменте.

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ТВ-2 28 октября рассказал историю Сергея, который под видом врача в «красной зоне» ухаживал за своей бабушкой, у которой диагностировали коронавирус. «Ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет», — утверждал мужчина. Произошедшее Сергей записал на видео.

Житель Томска заявил, что не смог связаться с местными органами власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приемную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сергей рассказал, что получил угрозы в свой адрес и что ему страшно возвращаться в родной город из-за опасений, что его задержат.

Томском управление СК, Росздравнадзор и областной депздрав пообещали проверить качество оказания медпомощи в МСЧ-2.

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