 

Фитнес-блогер обвинила охранника Эрмитажа в избиении ее спутника

31.10.2021, 4:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБлогер Анастасия Миронова заявила, что на ее спутника в Эрмитаже якобы набросился охранник и сломал ему нос, по ее словам, они купили билет и вели себя цивилизованно в учреждении.

«Охранник сломал нос человеку, с которым я была. Это вообще нормально? Сотрудники тоже максимальные звери: человек захлебывается кровью, а ему говорят покинуть здание. В барах безопаснее, чем в музее», – сообщила девушка в соцсетях, передает Life.ru.

В учреждении заметили, что посетители пытались зайти через выход, после чего произошел конфликт, указала Миронова.

Она добавила, что на место происшествия вызвали полицию.

В Эрмитаже подтвердили факт конфликта, пишет «Фонтанка». Там добавили, что инцидент произошел, когда посетители пытались зайти в музей через выход. В обстоятельствах произошедшего разбираются, но учреждение «в любом случае приносит свои извинения».



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