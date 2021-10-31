Угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании в Петербурге

В Петербурге при задержании застрелили совершившего нападение на сотрудника полиции мужчину с ножом, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительным органам поступило сообщение от одного из жителей, который заявил, что его жена якобы упала на стекло и порезалась, передает РИА «Новости».

«По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. <…> Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в квартире нашли женщину с множественными колото-резаными ранениями. Сожительницу мужчины госпитализировали.

Ранее в октябре военнослужащий-контрактник обезоружил и задержал в одном из супермаркетов Новосибирска вооруженного ножом грабителя.