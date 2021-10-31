 

Угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании в Петербурге

31.10.2021, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Петербурге при задержании застрелили совершившего нападение на сотрудника полиции мужчину с ножом, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительным органам поступило сообщение от одного из жителей, который заявил, что его жена якобы упала на стекло и порезалась, передает РИА «Новости».

«По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. <…> Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в квартире нашли женщину с множественными колото-резаными ранениями. Сожительницу мужчины госпитализировали.

Ранее в октябре военнослужащий-контрактник обезоружил и задержал в одном из супермаркетов Новосибирска вооруженного ножом грабителя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Трамп похвастался прекращением Сербией и Косово «массовых убийств»

18.09 / Продюсера Григоряна ранили во время акций протеста в Армении

26.03 / В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за выставленного портрета пособника нацистов

23.01 / «Африке тоже не хватает многообразия» — французский философ осудил идеи борцов с расизмом на Западе

19.08 / В Афганистане “Талибан” захватил сотни единиц боевой техники, предоставленной США афганской армии – Reuters

17.09 / В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии

09.08 / Антисемитский плакат на акции против ковид-пропусков вызвал скандал во Франции

31.07 / Итальянскому экс-министру МВД грозит 15 лет тюрьмы – он не пускал мигрантов в страну

13.07 / На Aliexplress резко подешевели умные часы Amazfit X

02.03 / Twitter будет маркировать сообщения с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика