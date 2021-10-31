Число отравившихся в Египте российских туристов увеличилось в разы

После отравления в одном из отелей Хургады госпитализировали почти 30 человек, большинство пострадавших – дети, сообщил житель России Азат Сабиров.

«Произошло массовое отравление граждан Российской Федерации, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну – после обеда, на скорой привезли в госпиталь», – приводит слова Сабирова РИА «Новости».

По имеющей у него информации, среди почувствовавших недомогание и госпитализированных постояльцев отеля AMC Royal Hotel – в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, рассказал житель Татарстана.

Как сообщила находящаяся в госпитале супруга Сабирова, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.

«Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея», – рассказала россиянка. По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Напомним, в одном из отелей Хургады произошло массовое отравление российских туристов.