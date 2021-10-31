Мнение: Молодых всегда у нас посадят

А вот за эту, как я понимаю, фотографию из инстаграма, девицу требуют… покарать.

“СК сообщил, что в рамках дела задержана 30-летняя женщина, которая «проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела». Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинений. Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает до года лишения свободы”.

Честно говоря, я вообще даже не знаю, как такое комментировать. Это какой-то запредел безумия и идиотизма. Собственно, в свое время я и про “Пусси Райот” писал, что максимум, чего они заслужили – 15 суток за легкое хулиганство, но уж никак не “двушечку”. Но там хотя бы были элементы какого-то вторжения, хотя бы теоретически можно было предположить, что они могли верующим помешать в их молельном доме исполнять свои ритуалы…

Но здесь-то??! Какой СК?? Чем и кому могла помешать эта фотка? Пишут, что она была выложена в инстаграме этой девушки, в котором всего 4 тыс. подписчиков. Если, не дай бог, какой-то боговер на эту фотку наткнулся – пошел бы исповедался, отбил епитимью пару тысяч поклонов за то, что лазит куда не следует и пялится на женские попы – ну и всё, инцидент исчерпан. ДЕВИЦА при чем?!

Нет, “шьют оскорбление чувств верующих”. Бастрыкин в последнее время вообще как с цепи сорвался. “Дела” одно абсурднее другого. А из Миасса? “Городской суд Миасса арестовал 40-летнего бездомного, который решил высушить носки на мемориале «Скорбящая мать». Мужчину отправили на два месяца в СИЗО, так как, оставшись на свободе, он, по мнению следствия, мог скрыться. Обстоятельства «преступления» таковы: в ночь с 29 на 30 сентября в Миассе произошли заморозки, температура опускалась до -2°С, и мужчина пришел к Вечному огню согреться и просушить одежду. Чтобы усилить пламя, он бросил в него лежавшие у мемориала венки. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, и мужчину задержали.

Полицейские были готовы предъявить ему классическое для таких случаев обвинение по статье «Вандализм» (ч. 1 ст. 214 УК), предусматривающей до трех месяцев ареста. Но 30 сентября делом внезапно заинтересовался Следственный комитет…”

Что больше всего напомнило поведение замерзшего бомжа, который сжег поминальные венки на Вечном Огне, чтобы малость согреться? Конечно, древнюю буддистскую притчу, которую сотни раз цитировали все кому не лень из великих писателей и философов:

“Жил на свете человек, всем сердцем преданный Будде. У него была деревянная статуя Будды, которой он молился и относился к ней как к святыне.

Однажды, холодной зимней ночью, он жутко замерз, почти окоченел. В доме не было ни щепки, чтобы развести огонь, и он неистово молился Будде. Будда явился испросил:

— Почему ты не сожжешь мою статую?

Человек очень испугался. “Это, должно быть, дьявол искушает меня” — подумал он. И переспросил:

— Что ты сказал? Сжечь статую Будды? Никогда! Ни за что!

Будда рассмеялся и сказал:

— Если ты ищешь меня в статуе, ты упускаешь меня. Я — в твоем сердце! Я — в молящемся. И это я дрожу в тебе! Сожги ее, погрейся!”

Ну и знаете, что в итоге шьют несчастному бомжу? Догадаться человеку со здоровой психикой невозможно: “ реабилитацию нацизма “!! Ей-богу. Чуть ли не по личному указанию Бастрыкина. И по этой статье – уже не 3 месяца пыток шваброй (за “вандализм”), а все 3 года.

И в третьем случае опять Бастрыкин отличился – наехал на Моргенштерна. “Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона”. Это Моргенштерн в интервью (между прочим, с Ксенией Собчак), выложенном на ютубе, высказался о праздновании Дня Победы без должного обморока и подобострастия, а именно – “высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом”. Алишер (так зовут Моргенштерна “в миру”) просто сказал, что для него победа была “в далеком прошлом, 76 лет назад”.

То есть это еще одно дело об “оскорблении чувств верующих”, но верующих в другой культ, Культ ВОВ. Хотя понять, в чем так уж не прав Моргенштерн, непонятно. Ему 23 года, то есть он родился в самом конце 20 века. Родители, стало быть, родились где-то в 70-х, деды его – в 50-х. Даже прадед и прабабка Моргенштерна родились, скорее всего, в 30-х, то есть войну если и застали, то в детском или подростковом в лучшем случае возрасте, участия в ней не принимали. А если учитывать, что со своими прадедами обычно мало кто имел счастье общаться – получаем, что у Моргенштерна НИ ОДИН родственник войну не застал и не видел ни в каком виде, то есть ЛИЧНОЙ связи у него с ней нет. Стало быть, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО для Моргенштерна, да и для всего его поколения – что Великая Отечественная 1941-1945, что “просто” Отечественная 1812 г. – события одного порядка, из разряда “это было давно и этого никто не видел”. Так с чего ж требовать от таких вот молодых людей какого-то ЖИВОГО сопереживания?!

Нет, можно – при развитой эмпатии и высоком уровне образования; но тогда непонятно, почему именно к ВОВ, а не к тем же славным временам Очакова и покоренья Крыма? Собственно, ведь именно на это скандальный певец и пытался намекнуть, причем максимально мирно.

Но нет – теперь и Моргенштерну “шьют дело”!

Это уже бешенство, “восстание машин” – то самое, о чем пишет философ Морозов. Взбесившаяся машина государства требует от людей каких-то ЖИВЫХ чувств по отношению к давно уже МЕРТВЫМ символам ДРУГОЙ эпохи, а если точнее – других эпох. Это невозможно, а самое главное – чувств вообще нельзя требовать. Искренние чувства не возникают по принуждению, они или есть – или их, извините, нет.

Требовать можно только лицемерия. Требовать можно фальши.

Хотя из всего этого кажет отвратительную морду, помимо мертвой машинности бессмысленных госструктур, и еще кое-что, куда более зловещее: чистая некрофилия. Истинный некрофил всегда враждебен жизни и прежде всего одному из ярких проявлений жизни – сексу. На девицу в грязных стрингах на пыльной попе возбудили дело (!) явные некрофилы – не из-за какого-то там “оскорбления”, а просто из ненависти. Возбудили, потому что возбудились сами. “Органы”, потому что.

Вот это – самое поганое. Фу, мерзость. Опять запахло православным талибаном.