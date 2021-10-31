Мнение: Подвиг бурятского командира

Интересный рассказ о том, как командир бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев спас окруженных бойцов во время первой чеченской войны.

Настоящий боевой бурят.

Аннотация:

Это была очередная командировка 50 бурятских омоновцев в зону боевых действий на Кавказе. Тогда, по словам Вячеслава Мархаева, ситуация складывалась не лучшим образом. Чувствовалась разобщенность, отсутствие взаимодействия среди российских силовиков. В свою очередь, боевики пользовались своим преимуществом — хорошим знанием местности — и наносили безошибочные удары. Федеральные войска несли немалые потери.

Бурятский ОМОН дислоцировался недалеко от поселка Новогрозненский, выставив два блок-поста на федеральной дороге Хасавюрт — Грозный. В тот день 11 декабря была ясная солнечная погода. Ничто не предвещало беды. На военно-полевом стане бурятского отряда шла обычная жизнь. Размеренную тишину прервал внезапный массированный обстрел, начавшийся около четырех часов дня. Боевики вели шквальный огонь из минометов и гранатометов. Одна граната попала в палатку управления, в которой находился Вячеслав Мархаев. От взрыва он потерял сознание, получив контузию. Буржуйка, возле которой он находился в тот момент, была вся продырявлена осколками гранаты.

— Когда я выполз из траншеи, было такое ощущение, что земля ходит ходуном, голову поднять невозможно было, — вспоминает Мархаев.

Ребята, находившиеся в палатках, едва успели нырнуть в свои окопы. Более двух часов продолжался шквальный огонь. До позднего вечера свистели пули снайперов над окопами бурятского ОМОНа. Тогда по рации поступило сообщение, что в этот день боевикам удалось занять город Гудермес. Практически все дороги, ведущие к захваченному городу и поселку Новогрозненский, оказались под контролем боевиков. В двойном кольце окружения оказались и наши омоновцы. На блок-посту, на котором несли службу десять ребят, закончились вода, запасы продовольствия. Связь с отрядом они держали по рации.

Дислоцирующийся в нескольких километрах в предгорьях батальон срочников с Алтая оказался в плотном кольце боевиков. По словам Вячеслава Мархаева, алтайцы оказались полностью отрезанными от внешнего мира, лишены продовольствия, воды и боеприпасов. Их полк нес потери: было убито два человека, еще 34 тяжело ранены. Им пытались помочь, выдвигая в район окружения БТР и вертолеты с воздуха. Однако все безрезультатно. Боевики пресекали все попытки шквальным огнем, сбивая технику и изрешечивая ее в сито.

— Они уже десятые сутки отражали атаки чеченцев, гибли девятнадцатилетние ребята, командир батальона требовал помощи от командования, не стесняясь в выражениях, — рассказывает Вячеслав Мархаев

PS. И еще о святых 90-х.

Как уточняют читатели, ролик про Бурбулиса "История предательства" https://colonelcassad.livejournal.com/7169119.html с Ютуба благополучно выпилили, а сам канал где его выложили недоступен.

Что именно произошло фиг знает, но вполне возможно, что автора демократически люстрировали, вместе с роликом и каналом. Каждый рукопожатный человек знает, что 90-е это лучшее время в истории России (командир бурятского ОМОНа не даст соврать), ну а тем, кто на отцов российской демократии бочку катит, можно и нужно затыкать рот.

PS2. Таки да, ролик выпилили с Ютуба. Причины и сам ролик доступны здесь https://vk.com/wall-199882224_6316

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