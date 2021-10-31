 

Das Erste – из-за вспышки на солнце жители Германии смогут увидеть северное сияние

31.10.2021, 3:34, Новости дня
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Жители Германии в ближайшие дни смогут наблюдать в небе северное сияние, пишет немецкий телеканал Das Erste. Причина этого редкого явления — сильная вспышка на солнце, которая была зафиксирована ещё в четверг. Когда освободившиеся заряженные частицы достигнут земной атмосферы, они подсветят определённые атомы, что и вызовет сияние. Однако такой солнечный шторм может привести к сбоям в работе систем коммуникации и GPS.


Reuters

Из-за сильных вспышек на солнце люди в Германии смогут увидеть необычный феномен — полярное сияние, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Ожидается, что наблюдать северное сияние в Германии можно будет в ближайшие дни. В качестве причины называют сильную вспышку на солнце, произошедшую ещё в четверг, о чём сообщили NASA и американская метеорологическая служба NOAA.

Как поясняет Das Erste, вспышки на солнце — это внезапные всплески излучения, во время которых в космос зачастую выбрасываются большие объёмы заряженных энергией частиц. Когда такой «солнечный шторм» достигает земли, может возникать северное сияние.

Это необычное явление также смогут увидеть жители Центральной Европы и Америки, потому что заряженные частицы обладают способностью вызывать свечение определённых атомов в земной атмосфере. Однако чтобы увидеть это явление, необходима относительно хорошая погода — небо не должно быть затянуто тучами.

Вспышке, произошедшей в четверг, был присвоен класс Х, к которому относятся самые сильные всплески солнечного излучения, однако в этом классе она получила низшую первую ступень. По информации NASA, вспышка Х2 была бы вдвое сильнее нынешней, а только начиная с Х10, которая в 10 раз сильнее, в американском космическом агентстве говорят о «чрезвычайно интенсивной» вспышке.

Тем не менее освобождённая в ходе этого явления энергия может иметь негативные последствия, предостерегает немецкий телеканал. Излучение такого рода не опасно для людей, но при достаточной интенсивности оно может проникнуть в тот слой атмосферы, через который передаются сигналы GPS и коммуникационных систем, пояснили в NASA. Если солнечный шторм достигнет Земли, это может иметь тяжёлые последствия для спутников, систем коммуникаций и энергоснабжения, заключает телеканал Das Erste.



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