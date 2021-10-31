Мнение: О жутковатом подарке Собянина непривитым москвичам

Да уж, не отнять у наших властей ни чёрного юмора, ни мрачной иронии, ни какого-то извращённого чутья момента…

Последнее, наверное, развивается годами толкания локтями во властных и околовластных кабинетах на пути к заветному креслу. С другой стороны, столичный мэр Сергей Собянин, полтора года назад возглавивший рабочую группу Госсовета по борьбе с #коронавирус­ом, наверное, «что-то знает».

Ну а как ещё объяснить вот это…

В Новой Москве построят крупнейшее в Европе кладбище с крематорием. Площадь – более 500 гектаров, что сравнимо с Тверским районом столицы, а похоронить можно полмиллиона человек – практически каждого двадцать пятого жителя города.

Накануне четвёртой волны коронавируса в мэрии Москвы утвердили разработку планировки крупнейшего кладбища континента. 23 августа был заключен договор на сумму 28,0 млн руб. на «выполнение работ по подготовке разделов проекта планировки территории Мемориального комплекса с крематорием в пос. Щаповское, вблизи деревни Овечкино и садового некоммерческого товарищества «Белые Березки».

Как сказано в документации, «территория разработки проекта планировки расположена в Троицком административном округе, поселение Щаповское, площадь подготовки проекта планировки территории — 507,2 га». Для сравнения, крупнейшими кладбищами Европы сейчас являются Северное в Ростове-на-Дону и Южное в Санкт-Петербурге, площадь которых составляет по 400 га.

Если брать кладбища Московского региона, крупнейшее — Николо-Хованское площадью 197,2 га. Суммарная площадь всех 136 столичных кладбищ, по данным ФГУП «Ритуал», — около 1880 га, из которых около 710 га приходится на «старую» Москву, более 400 на Новую и более 760 га на Московскую область. А здесь сразу 507,2 га, что сравнимо с площадью Тверского района Москвы (565 га).

В «Адресной инвестиционной программе города Москвы» контрактная стоимость строительства мемориального комплекса в Щаповском была оценена в 1,95 млрд руб. Это близко к минимальной стоимости 1 га кладбища «в чистом поле», названной участником ритуального рынка — 5 млн руб, что потребует на обустройство кладбища площадью 507,2 га около 2,53 млрд руб. И это без подведения автомобильных дорог и инженерных сетей, строительства обслуживающих зданий и прочей инфраструктуры, а также вырубки леса, которым густо порос выбранный под кладбище участок.

В связи с чем Собянин резко реанимировал проект огромного кладбище, где можно похоронить не менее 500 тыс. чел., не сообщается. Но можно напомнить, что как раз в августе Росстат обнародовал цифры, согласно которым с 1 июля 2020-го по 1 июля 2021-го пенсионеров России стало меньше на 1 млн 199 тыс чел, что составляет рекордную величину за всю историю доступной статистики с 1998 года. А ведь умирают не только старики…

И, будем, честны, основная смертность от CoVID-19 приходится на невакцинированных. Так что дорогостоящий собянинский «подарок» адресован в первую очередь им. Но возводиться он будет на средства (налоги) в первую очередь сознательных и привитых.

Все довольны?

—