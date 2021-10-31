Полк ущемленных

Следователи предпочитают разбираться не в искусстве, а с искусством. В СК вызвали питерского художника Миллера — «возможно» он «оскорбил» память о ветеранах.

«Офицеров России» возмутил монолог Лии Ахеджаковой в театре «Современник». «Ветеранов России» оскорбили высказывания рэпера Моргенштерна и картина художника Кирилла Миллера в петербургской галерее. Государственный Эрмитаж обиделся на петербуржца, «покусившегося» на память героев Отечественной войны 1812 года. Деятели культуры видят в этом опасную тенденцию: решать спорные вопросы не в дискуссии, а при помощи силовых органов. К чему может привести такая практика?

Кирилл Миллер. Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

СПРАВКА «НОВОЙ»

Кирилл Миллер — ленинградский и петербургский художник. Родился в 1959 году в Ленинграде. В СССР провел более 30 персональных выставок. Работал художником рок-группы «АукцЫон». Регулярный участник выставок в составе художественных объединений «Митьки» и «Колдовские художники». Лауреат петербургской премии в области культуры «Люди нашего города» в номинации «Художник года» (2000).

27 октября художника Кирилла Миллера вызвали в петербургское Главное следственное управление для дачи объяснений по поводу «возможного оскорбления погибших в Великой Отечественной войне», якобы запечатленных на его картине «Живые и мертвые». Только накануне, около 18 часов 26 октября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился, чтобы коллеги в Северной столице провели проверку по обращению граждан, пожаловавшихся главе ведомства на мастера, возмутившего их своим произведением. В тот же вечер в галерею, где выставлялся данный экспонат, пришли следователи.

На картине, которую сам автор назвал «Живые и мертвые», изображена толпа живых людей, несущих над своими головами портреты мертвых. Полотно, по мнению художника, имеет глубоко философский смысл и символизирует принятие смерти.

Картину Миллера представили на выставке в петербургской галерее «Свиное рыло» еще в начале сентября. Тогда же организаторы культурного мероприятия запустили рекламу экспозиции в соцсетях. И сети немедленно вскипели. Там произведение Миллера сразу переименовали: кто-то (до сих пор не выяснено, кто) заявил, что картина «Живые и мертвые» называется «Нетленный полк — 2». Новое название тут же вызвало понятные ассоциации.

«Работа художника представляет собой аллюзию на гражданско-патриотическую акцию «Бессмертный полк», представленную в карикатурно-глумливом ключе: на картине изображено шествие, на котором фотопортреты ветеранов — участников Великой Отечественной войны заменены на стилистические фигуры скелетов, мумифицированные останки черепа человека», — выступили с обращением на своем сайте представители Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

В тематических пабликах во «ВКонтакте» и на страницах Кирилла Миллера в соцсетях его принялись обвинять в реабилитации нацизма.

— Уровень агрессии зашкаливал: «морду набить», «разнести», «поджечь», «растерзать», «убить», «стереть с лица земли», — сказал Миллер в интервью «Новой».

— Судя по стилю угроз, писали люди дикие, неразумные. Картина возбудила именно неразумных. Они почему-то увидели там ветеранов.

Но если бы я хотел на этом полотне изобразить ветеранов, я бы обязательно допустил какой-то элемент символики. Но в этой работе такой символики нет. Эта картина вне времени. Она о жизни и смерти. Я — человек немолодой, приходится о таких вещах задумываться. Хотелось поделиться мыслями о том, что жизнь быстротечна, что она может пролететь так скоро, что и оглянуться не успеешь, и ты поймешь, что потратил жизнь зря. Я именно эту тему акцентировал.

Выставка задумывалась как остросоциальная. По мнению ее организаторов, многие работы, представленные в галерее «Свиное рыло», могли вызвать общественный резонанс. В других случаях посетители реагировали на произведения современных авторов эмоционально, но не теряя здравого смысла. Реакция на картину Миллера в интернете на этом фоне показалась спланированной провокацией. Но дирекция галереи решила не разжигать страсти: когда разразился скандал, полотно «Живые и мертвые» из экспозиции удалили. И организаторы, и художник посчитали, что инцидент исчерпан. Но ошиблись.

После объявления Бастрыкиным доследственной проверки выяснилось, что 22 октября члены общественного движения «Бессмертный полк России» обратились за правовой помощью в Московскую коллегию адвокатов Павла Астахова. А тот распространил в интернете собственное видеообращение с призывом организовать подачу типовых жалоб в СК РФ. Помимо эмоционального обращения к аудитории юристы подготовили и выложили в сети образцы заявлений в СК и прокуратуру, а также инструкцию, как ими пользоваться: где, какие данные проставить, на какой адрес отправить.

— Даже думать не надо, только кнопки нажимай. Насколько я знаю, жалобщики взяли СК РФ количеством жалоб: просто завалили ведомство ими, поэтому Бастрыкину и пришлось отвечать, — резюмирует Миллер. — Но мне очень понравилось, что со стороны следователя, который меня опрашивал, я никакой агрессии не увидел. Он лишь выполнил свою работу. Дежурный опрос. Напоследок сказал: «Дальше, как Москва распорядится — так и поступим».

Как сообщили «Новой» в ГСУ СК РФ по Петербургу, процессуальное решение по итогам проверки должно быть принято в течение ближайших десяти дней. Но независимо от выводов, которые сделают следователи, художник уверен, что подобные нападки на культуру и искусство пора обсуждать публично и широко.

— Это уже не только меня коснулось, — говорит Миллер. — История с Ахеджаковой, с Моргенштерном, которых тоже не так поняли. Я просто попал в этот водоворот. Похоже, сейчас эту тему прокачивают, прощупывают, как можно приструнить свободного художника. Пытаются любыми способами задавить, придушить культуру. По моему мнению, начался антикультурный процесс.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

P.S.

27 октября Государственный Эрмитаж обратился в прокуратуру Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки. Руководство музея просит дать правовую оценку действиям петербуржца Кирилла Смородина, который повесил свою фотографию, стилизованную под портрет участника Отечественной войны 1812 года, в Военной галерее 1812 года. Смотритель Эрмитажа новый портрет заметил и немедленно снял. Но вдруг ветераны Бородина успели обидеться.

Комментарии

Сати Епремян

искусствовед, писатель, специалист по оценке художественных ценностей, автор проекта Muse4

— Претензии к Миллеру возникли, поскольку сейчас существует тренд «обижаться» и ущемляться. Плюс к этому название, которое дали картине в соцсетях, отсылало к очень щепетильной для постсоветского пространства теме войны и ее жертв. Даже если это была провокация, никакого нарушения закона я не вижу. Есть повод задуматься. Категоричность всегда не к добру. Спорные вопросы можно обсудить за круглым столом, но точно не в кабинете следователя и не в зале суда.

С похожими ситуациями сегодня искусство сталкивается постоянно. Следуя этой логике, мы можем предъявить претензии к очень многим художникам, и даже к Микеланджело с его «Страшным судом», где праведники изображены тоже спорно.

Дмитрий Шагин

художник, создатель творческой группы «Митьки»

— Картина называется «Живые и мертвые». То, что в интернете разошлось и укрепилось название «Нетленный полк» — полный бред. Миллер эту картину нарисовал очень давно, лет двадцать назад, когда еще никакого «Бессмертного полка» в помине не было. Я эту картину помню. В целом у Миллера была большая серия работ с плакатами. Но ни эта картина, ни вся серия никакого отношения к «Бессмертному полку» не имеют.

Видимо, кому-то хочется постоянно вызывать чувство неприязни, на этот раз — к художникам. События, происходящие сегодня с Миллером, — глупость. Но если это спланированная глупость, то это надо прекращать. Иначе это приведет к натуральной травле деятелей культуры и искусства.

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