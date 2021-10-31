 

ЕС призвал МИД РФ найти решение по QR-кодам для дипломатов

31.10.2021, 3:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, привитых не зарегистрированными в стране вакцинами, заявили в представительстве Евросоюза в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.

«Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.

«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая, в том числе, предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. Также оно обеспечивает всем членам представительства свободу передвижения и передвижения по его территории», – пояснили в представительстве.

Между тем, в МИД РФ указали, что «в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий». Также в дипведомстве уточнили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.

Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.



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