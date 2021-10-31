Мнение: Надо ли пристегиваться и зачем

Максим Кац, оказывается, разразился целым воззванием в Инстаграме.

“С удивлением читаю мнения некоторых людей, что «прививка – это личное дело каждого». На самом деле нет — прививка дело не личное, а общественное.

Если вы сломали руку и вместо того, чтобы идти в больницу за гипсом, решили лечить её дома грязевыми ваннами — это действительно ваше дело, которое не касается больше никого. А вот ковид – дело не только ваше.

Общества через правительства вмешиваются в гораздо менее серьезные проблемы, приводящие к увеличению смертности.

Вы не можете ехать в машине непристёгнутым, вам выпишут штраф, хотя казалось бы, кому какое дело, убьётесь вы или нет?”

Я уже не первый раз встречаю эту отсылку к требованию пристегиваться в автомобиле – видимо, это такой нынче ultima ratio всех сторонников принудительной вакцинации. Действительно, мол – вы же соглашаетесь с требованием “быть пристегнутым” в автомобиле, хотя речь тут идет исключительно о ВАШЕЙ безопасности? Следовательно, вы ведь УЖЕ согласились с тем, что не вы, а государство должно решать, что безопасно, а что нет для вашей собственной жизни? ВЫ согласились, что правила ВАШЕЙ жизни для вас пишут некие чиновники в высоких кабинетах, исходя из того, как ОНИ понимают ВАШИ интересы?

Так почему ж тогда вы отказываетесь вколоть в себя то, что эти дяди считают для вас нужным?

В принципе, хороший вопрос. И, похоже, если мы спохватились и взялись оспаривать святое право государств колоть нам те вещества, которые они считают нужным – нам надо вернуться чуть назад и еще раз подумать: а в самом деле – с какой стати МЫ с вами дали право полицейским на дорогах требовать от нас быть пристегнутыми в авто?

Мы ведь тем самым послушно передали “государевым людям” родительскую функцию по отношению к нам – взрослым и будто бы дееспособным людям. Понятно, когда государство запрещает ездить пьяным за рулем или переходить улицу на красный свет: тут всем ясно, что нарушение влечет за собой опасность для других людей.

Но пассажир, который не пристегивается – ставит под угрозу только СВОЮ жизнь. Какого ж черта кто-то может его – свободного человека – ПРИНУЖДАТЬ пристегивать себя к креслу? Ну – разбился, вылетел сквозь лобовое стекло в случае аварии. Как говорится – кто ж ему доктор? Тут уже слышу чей-то тонкий нравоучительный голосок школьного ябеды – “а ты, не дай бог, не насмерть разобьешься, что ж тогда – тебя лечить потом, инвалида, за казенный счет?! Фигушки!”

Вот это уже знакомо! Ведь точно такие же голоса мы слышим и по поводу вакцинации: “ты не прививаешься, а потом заболеешь, и лечи тебя потом… Не будем!!”

Так дело в деньгах, что ли? А что, если тут действует обратный механизм – и тот, кто сознательно не пристегивается (не вакцинируется), в итоге не чувствует себя таким уж “защищенным”, и поэтому более ответственно и водит машину, и общается с потенциально больными ковидом? Может же такое быть? Ведь так-то – и пристегнутые, и непристегнутые равно не хотят в аварию – в ней слишком велики риски… Нет?

Помню, в детстве, еще в советской школе, читал в “Корнях дуба”, жутко популярной тогда книге журналиста-международника Овчинникова об Англии, про какого-то “эксцентричного английского аристократа”, который заседал в 50-е годы в палате пэров и всю жизнь боролся против закона о штрафах для мотоциклистов, требующих непременно быть в шлеме. Сам пэр Англии, писал Овчинников, гонял на своем мотоцикле исключительно с непокрытой головой, мотивируя это тем, что голова – она его и только его, и только он вправе решать, как ему оберегать ее, чтобы не расколоть об асфальт.

В детстве мне тот граф казался малость смешным и нелепым; а с годами я все чаще вспоминаю эту историю, и мне уже кажется, что английский чудак боролся тогда за всех нас, отстаивая что-то очень важное – в одиночку, под смешки и подколки “прогрессивной публики”. И проиграл, увы. Быдло охотно все свои права сдало – и будет сдавать, пока от них уже совсем ничего не останется.

Только старый граф понимал, что государство ни о ком не заботится – ему на всех наплевать. Это же просто машина. Если ты отдаешь свое право заботиться о себе сам – это всего лишь означает, что о тебе не будет заботиться никто.

Подохнешь – ну и кто ж тебе доктор?