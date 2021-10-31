Мнение: Возвращение Тайваня Китаю

Картина "Голландцы сдают Тайвань китайскому генералу Коксинга в 1662-м году".

Первая картина была написана в 1958 году и посвящена она отвоеванию у голландских колонизаторов Тайваня, который голландцы называли Голландской Формозой.

Второе изображение – это обновленная (относительно недавно) версия той же картины, на которую добавлены тайваньские союзники китайского генерала, которые помогали возвращению Тайваня в родную гавань.

Картины символизируют неизбежность изгнания иностранных колонизаторов и воссоединение всех китайцев.

Упоминание помощников на Тайване в современных реалиях толсто намекает на то, что сторонники воссоединения с Китаем на Тайване помогут НОАК в выполнении исторической миссии.

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