Мнение: Письмо: “С литературными героями ничего плохого не случится”

Очень много плагиаторов бродят вокруг моего блога, как вы, наверное, знаете.

Большинство просто воруют, но некоторые пишут мне, можно ли им использовать мои статьи в своей работе.

Все статьи из моего блога защищены авторским правом.

И даже если я никогда не подам на вас в суд, вы так и будете жить под этой угрозой.

Но это еще не все.

Поле плагиатора – черное, а это значит, что своих идей после плагиата у вас не будет, никакого творчества своего, даже если был шанс.

Понимаете почему, друзья?

Мой пост можно публиковать у себя без искажений, без сокращений, с ссылкой на мой блог. Только так.

Но не для коммерческого использования и не зеркало блога, а единичные статьи в личном бложике.

В законе об авторском праве сказано про это: “В объемах, оправданных целью цитирования”.

Никакого соавторства, никакого пересказа и тем более никаких “переработок” быть не должно.

Если вы пишете муть и ссылаетесь на меня, вы еще хуже, чем просто воры, которые меня не упоминают.

Займитесь лучше чем-то полезным, что вам по плечу, не надо тянуться к звездам.

Вот письмо от одной такой. Давайте его разберем.

Ссылки из письма я удалила. Не присылайте мне ссылки на свое “творчество”, я не читаю мусор.

shangri_la_2021

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Огромное спасибо Вам за то, что помогаете людям понять логику нашего сложного мира.

Начну с вопроса, ради которого, собственно, и решила Вам написать.

Меня очень заинтересовала разработанная Вами система типов имиджа — заинтересовала настолько, что я отважилась написать цикл статей об имидже легендарных русских рокеров в соответствии с Вашей типологией. В основном ориентировалась на то, что Вы писали в своих постах, но, разумеется, отнюдь не уверена, что все поняла правильно.

Вопрос: нарушу ли я Ваши авторские права, если опубликую этот цикл статей в своем блоге? Разумеется, везде и всюду я указываю, что использовала Ваши теоретические разработки.

Вот ссылка на этот цикл статей в гуглдоке:

……

Вот ссылка на гуглдиск, где лежат фотографии, которыми я иллюстрирую свои статьи:

……

Читать Вас я начала примерно в конце 2017 года. Сначала находила ссылки на Ваши посты на других ресурсах, потом начала читать Ваш блог целенаправленно. Не сразу, но все же поняла, что нашла именно то, что было мне необходимо большую часть жизни.

С границами у меня всегда было плохо, и я довольно давно поняла, что часто нарушаю общепринятые правила поведения. Увы, понять, каковы эти правила и как нужно держаться, чтобы вести себя верно, я так и не смогла за четыре с лишним десятилетия. Разные советчики давали настолько разные советы, что выбрать верные я так и не смогла.

Лишь почитав некоторое время Ваш блог, я поняла, что одна из самых серьезных моих проблем — огромнейшие баги Училка и Выскочка и примкнувшие к ним Оправдашка и Попрошайка размером чуть поменьше, но тоже здоровенные. Ищейку и Доярку я у себя не нахожу, а вот остальные баги, увы, также есть.

Оправдашку хоть иногда удается нейтрализовывать, а вот со всем остальным оказалось сложнее. Но сейчас мне в любом случае гораздо проще, чем раньше: я хоть немного смогла разделить границы с другими людьми и поняла, что у каждого из них есть свои собственные интересы, не совпадающие с моими. И если что-то идет не так, как мне хочется, — пытаюсь понять, где вылезли мои баги (и какие именно) и как выглядит конфликт интересов в каждом конкретном случае. Благодаря этому я чувствую себя гораздо более устойчиво. Почти прекратила впадать в обидки и жаловаться на судьбу.

Тесты не проходила, но читаю их в Вашем блоге с того момента, как сюда пришла. Пока самый лучший результат (5 верных ответов + 2 полуверных) в тесте по сказкам, а самый жуткий провал — стратегия хищников (не самый последний, которого у меня, разумеется, нет, а более давний, в котором, напр., Виталик познакомился с деревенской ведьмой). Тест с заданиями Ромы и Иры прошла на удивление неплохо; в абсолютный тупик поставил только вопрос об особенностях имиджа Ромы.

Мантра «Солнце» — самая моя любимая, она почти полностью избавила меня от тревоги о том, что обо мне говорят другие. Мантра «Цветок» поначалу озадачивала словами «Я — создание мира, а не творец»: все-таки я немного пишу. Но я быстро поняла, что в масштабах мира я никак не могу считаться творцом — и эту мантру тоже использую часто. Упражнения «Робин Бобин Барабек» и «У богомола вид монаха» делаю реже, чем хотелось бы, но стараюсь себя не запускать.

Чтение писем в Вашем блоге привело к неожиданному эффекту. Сначала большинство авторов казались мне в целом нормальными людьми, к которым Вы излишне строги. Потом поняла, что те, кого Вы называете рапанами, действительно обычно ведут себя неправильно, — и Вы каким-то чудом находите их ошибки даже в весьма невнятных письмах. Затем читать послания рапанов стало очень весело: ну нельзя же в упор не замечать очевидные вещи! А еще через некоторое время письма рапанов начали казаться скучными и абсолютно похожими одно на другое. Письма нерыб я по-прежнему не понимаю, зато в произведениях литературы нашла множество примеров, превосходно иллюстрирующих открытые Вами полевые процессы. Их очень интересно анализировать; вот два примера из великого множества:

….

Давать советы людям я не хочу категорически: у меня нет психологического образования, поэтому брать на себя ответственность за чужие судьбы я не желаю. А с литературными героями от моего анализа ничего плохого не случится.

Думаю, сейчас я хоть что-то понимаю как минимум о рапанах — но это понимание, как обычно у меня, в голове, а не в рефлексах. Не уверена, что смогу реализовать его на практике. Ведь если некоторые крепостные крестьяне, ничего не знавшие об экономике, разворачивали настолько успешный бизнес, что выкупали у хозяев себя и семьи и становились купцами — значит, есть и люди, которых никакие экономические знания не сделают миллионерами. Я убеждена, что подобное разделение на людей размышлений и людей практики существует и во всех остальных сферах жизни, поэтому сомневаюсь, что сумею применять свои знания на практике. Но аналитик я неплохой, а понимание собственных ошибок в любом случае ОЧЕНЬ СИЛЬНО упрощает жизнь.

Еще раз спасибо Вам за великое открытие, которое уже помогает очень многим — и в будущем поможет еще большему числу людей.

С уважением,

Светлана