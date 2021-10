США ввели санкции против граждан и компаний из Ирана за использование беспилотников

“США вводят санкции в отношении шести иранских объектов, связанных с распространением беспилотных летательных аппаратов. Мы твердо привержены противодействию всей угрожающей деятельности Ирана и тем, кто ее поддерживает”, – написал дипломат.

The U.S. is sanctioning six Iranian targets linked to the regime’s Unmanned Aerial Vehicle activities. We are firmly committed to countering all of Iran’s threatening activity and those who support it.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 29, 2021

В Госдепартаменте США накануне объяснили, что речь идет о двух иранских организациях и четырех людях. Всех их связывают с деятельностью иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что “КСИР использовала и распространяла ударные БПЛА для групп, поддерживаемых Ираном, включая нападения на американские силы и международное судоходство”.

В пресс-релизе минюста США сказано, что в юрисдикции Соединенных Штатов блокируется все имущество подпавших под санкции лиц, американцам запрещено совершать сделки с указанными лицами или их заблокированным имуществом. За сознательное нарушение режима санкций иностранными финансовыми учреждениями им могут “перекрыть доступ к финансовой системе США или заблокировать их собственность или интересы в собственности”.

Контекст:

На Ближнем Востоке проиранские силы неоднократно устраивали нападения на американские объекты, используя беспилотники.

В июне иранский генерал Хоссейн Салами заявлял, что у Ирана есть беспилотные летательные аппараты с дальностью действия до 7 тыс. км., писал The Defense Post со ссылкой на AFP.

—