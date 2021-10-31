Ковидлэнд

Так называют реанимационное отделение для детей с ковидом в клинике во Флориде.

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Я, честно говоря, уже думал, что больше не придется писать про ковид, ан нет, жизнь продолжает «навешивать» и справа, и слева.

Ковид, как бес на балу, кружит в вихре вальса, меняет партнера и опять кружит и кружит.

Причем если сначала в основном кружил со стариками, то теперь выхватывает из толпы всех, не брезгуя маленькими детьми.

В августе и начале сентября детские отделения в моем госпитале были забиты детьми с ковидом, и в реанимации не было ни одного места.

Резиденты, падая от усталости, так и называли отделение — ковидлэнд.

У нас вакцина Файзер была одобрена к применению для детей старше 12 лет с мая, и, например, моя пятнадцатилетняя внучка сразу привилась. Кстати, так решили ее родители, а не я.

В начале сентября я смотрел шестнадцатилетнюю девочку с ковидом, тяжелое течение, интубированную, на ИВЛ. У нее развилась полинейропатия критических состояний, и она фактически была парализована.

Нацепив защиту, я зашел в палату.

Мама стоит у кровати, молится, слезы катятся градом.

А почему вы не сделали ей прививку?! — спросил я.

— Мы собирались, но как-то не успели.

Ну да, конечно, не успели!! Было три с лишним месяца. Думали, что пронесет. Не пронесло.

Вообще-то я за выбор, а не принудиловку во всем. Как говаривал мой приятель: «Миша, где колхоз, там голод». Но все-таки есть исключения. Например, когда вы летите в самолете, а один пассажир начинает бегать по салону с криками, что железяка летать не может, она не птица, откройте двери, я выйду!!! А потом начинает дергать замок на высоте десять тысяч метров. Его, разумеется, привязывают к креслу, и он, как милый, летит до самого аэропорта. И правильно, ведь его действия угрожают остальным пассажирам.

Отказ от прививки, по сути, не сильно отличается от истории в самолете.

Сегодня вечером FDA разрешило применение детской дозы вакцины Файзер детям с пяти лет. Это сделано после предоставления данных о безопасности вакцины. FDA резонно посчитал, что риск от возможных побочных эффектов вакцины значительно меньше, чем осложненное течение ковида у тех же детей.

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Надо сказать, что новая секта антиваксеров разрослась за год, как раковая опухоль. Напуганные люди с удовольствием вливаются в стройные ряды обладателей «особого знания». Причем это проблема глобальная, и в России, и в Америке, и во Франции, и в Бразилии. Антиваксеры загадочно улыбаются, пересылают друг другу видео с пометкой «срочно» или «смотреть всем». На этих видео какие-то артисты или какие-то мутные квазиспециалисты рассказывают про большую фарму, как вакцина повреждает гены, при этом слегка путая ДНК и РНК, но это такие мелочи. Все аргументы основаны на эмоциях, при этом ни одного серьезного исследования предоставить не могут. Эти «специалисты» хорошим языком рассказывают страсти-мордасти. Основной аргумент, что все будет плохо для тех, кто привьется, но потом, и точно! Конечно, хорошо образованный человек звучит убедительнее, чем торговец на рынке. Вот уж воистину в стране слепых слабовидящий — король.

Мне самому часто говорят, что вакцина-то новая, мол, вы же не знаете, что будет потом.

Что будет потом, не знает никто, но исходя из этой логики — солдату не нужно надевать каску, а то потом может быть от тяжелой каски у него будет сколиоз или межпозвоночная грыжа, правда, если доживет.

Использование вакцин — это величайшее достижение человечества. Большинство людей даже не представляют, что без вакцин и антибиотиков из десяти детей до двадцати лет раньше доживало пять, а иногда и меньше, да и взрослые до пенсии бы не доживали. Сорок или пятьдесят лет попрыгал — и в ящик.

Матричные РНК-вакцины — это будущее человечества. Не важно, нравится это кому-то или нет.

Модерна уже сегодня использует комбинированную вакцину от ковида и гриппа, и это мРНК-вакцина!

В разработке и уже идут испытания на людях вакцины от СПИДа, туберкулеза, бешенства, гриппа. мРНК-технология используется при создании лекарств от рака, и очень успешно. Прямо сегодня мне попалась статья о создании вакцины от рака молочной железы.

Эффективность, безопасность и простота производства очень скоро заменят все, или почти все вакцины, которыми прививают детей.

И что будут делать антиваксеры?!

Есть только два пути — или принять риск от вакцины, или получить паралич от полиомиелита, пневмококковый или гемофилус инфлюенца менингит, с последующей глухотой, столбняк, дифтерию с пленками в горле и смерть. И будет так же, как с описанной выше мамой. «Мы собирались привиться» — читай, мы побоялись привиться.

Этот лист можно продолжать долго.

Жалко, что ваксеры и антиваксеры согласны лишь в одном: и те и другие охотно говорят друг другу — вы все передохнете.

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Дети — самые беззащитные члены общества. Они не могут сами принять решение и пойти сделать прививку. Они верят папе и маме больше, чем любому доктору Айболиту. За них это решение принимают родители. Прививать или не прививать одинаково тяжелое решение для родителей. И в одном и в другом случае вина за ошибку — тяжелейшая кара.

У меня был случай, когда бабушка и дедушка сидели с годовалым ребенком. Он только начал ходить. Им как раз привезли стиральную машину и металлические спицы, которыми машина была закреплена в контейнере, стояли неубранные в углу. Ребенок потерял равновесие и упал на одну из спиц. Спица прошла через орбиту глаза, фронтальную долю мозга и остановилась в височной доле. Ее привезли к нам в реанимацию. Девочка выжила, спицу извлекли, а бабушка и дедушка скончались от инфаркта прямо у ее постели с интервалом в два дня, не пережив того, что не уберегли любимого ребенка от падения.

Мы в состоянии биологической войны, а на войне используют все средства, иначе проиграешь.

Обидно проиграть малюсенькой заразе, которую и глазом-то не видно.

Вот и мы должны использовать все средства, и вакцину, и моноклональные антитела, и Молнупиравир, только что сделанный компанией «Мерк», и маски, и здравый смысл, даже если иногда кажется, что его больше нет.

Пока современная медицина будет продолжать лечить и просвещать, кто-то все равно будет петь своим детям колыбельную:

Баю-баюшки-баю, Не ложися на краю, Придет доктор, он волчок, И воткнет вакцину в бок.

Берегите себя и своих детей.

Майк Мирер, дежурный врач «Новой газеты», США

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