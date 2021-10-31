 

В подвале больницы в Тюменской области нашли человеческие останки

31.10.2021, 2:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ больничном подвале в Нижнетавдинском районе Тюменской области нашли человеческие останки, их обнаружили рабочие, сообщают СМИ.

Руководитель бригады рабочих Константин Поздняков сообщил, что в земле случайно откопали пальцы рук, ноги и другие части тела, передает 72.ru.

«Я там работал. Сотрудничал в компании «Стройдеталь». У меня была бригада из 15 человек. Занимались выносом грунта из подвального помещения. Когда копали землю, то нашли руки, пальцы, волосы и внутренности. Все было как будто мумифицировано. Внутренности были завернуты в бумагу. Намеренно кем-то закопаны», – рассказал Поздняков.

По его словам, останки обнаружили еще в середине лета, руководство больницы и его начальник приказали рабочим закопать кости обратно, полицию также не вызывали. В самой больнице новость комментировать отказались.

«Нужно было просто быстрее закончить проект и получить деньги», – заключил Поздняков.

Ранее подростки в городе Орск в Оренбургской области обнаружили расчлененное тело девушки. Тело было найдено в кустах возле дома в чемодане. Позже задержанный местный 42-летний житель сознался в убийстве девушки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / FAZ – кризис доверия к Макрону повышает шансы Ле Пен стать президентом Франции

27.06 / Коронавирус в России: новые цифры от оперштаба и Роспотребнадзора

07.08 / В Калифорнии пожары уничтожили город Гринвилл

05.08 / Россиянин Мизинов не закончил состязания в ходьбе на 20 км на ОИ

14.09 / Участникам международной конференции предъявили факты зарубежного вмешательства в российские выборы

04.10 / Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками райцентра Джебраил, в Армении это опровергают

11.12 / Архиепископ Евстратий: Концепция оформления елки на Софийской площади не имеет никакого отношения к Рождеству

29.06 / “Девочки, гарантий нет”. Жена Бабкина высказалась о возможных изменах мужа в будущем

16.07 / СМИ заявили о новой эпохе господства РФ с появлением С-500

21.03 / Древние позвоночные передвигались на ногообразных плавниках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика