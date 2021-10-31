В подвале больницы в Тюменской области нашли человеческие останки

В больничном подвале в Нижнетавдинском районе Тюменской области нашли человеческие останки, их обнаружили рабочие, сообщают СМИ.

Руководитель бригады рабочих Константин Поздняков сообщил, что в земле случайно откопали пальцы рук, ноги и другие части тела, передает 72.ru.

«Я там работал. Сотрудничал в компании «Стройдеталь». У меня была бригада из 15 человек. Занимались выносом грунта из подвального помещения. Когда копали землю, то нашли руки, пальцы, волосы и внутренности. Все было как будто мумифицировано. Внутренности были завернуты в бумагу. Намеренно кем-то закопаны», – рассказал Поздняков.

По его словам, останки обнаружили еще в середине лета, руководство больницы и его начальник приказали рабочим закопать кости обратно, полицию также не вызывали. В самой больнице новость комментировать отказались.

«Нужно было просто быстрее закончить проект и получить деньги», – заключил Поздняков.

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