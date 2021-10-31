СК РФ возбудил уголовное дело после ранения мирных жителей с беспилотника в Донбассе

Возбуждено уголовное дело за применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации после ранения украинскими силовиками троих мирных жителей с беспилотника в Донбассе, сообщил СК России.

«По данным следствия, 30 октября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с использованием беспилотного летательного аппарата объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовский Никитовского района самопровозглашенной Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника, трое мирных жителей получили тяжелые ранения. Они находились в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский города Горловки.

«Украинские силовики грубо нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», – заявили в СК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе, и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.