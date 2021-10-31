 

Южная Корея представила в Перу аналог российского истребителя Checkmate

31.10.2021, 2:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАналог новейшего российского боевого однодвигательного самолета Checkmate южнокорейский истребитель KF-21 впервые представлен в Латинской Америке на выставке вооружений SITDEF 2021 в городе Перу.

Презентация KF-21 стала первой демонстрацией южнокорейского боевого самолета в Латинской Америке. Как утверждается в рекламных материалах, максимальная взлетная масса истребителя составит 25600 кг. Самолет будет способен развивать скорость до 2200 км/ч и оснащаться полезной нагрузкой до 7700 кг. В отличие от Checkmate, южнокорейский истребитель оснащается двумя двигателями общей тягой 20 тыс. кг, передает ТАСС.

В презентации говорится, что KF-21 сможет нести вооружение на десяти точках подвески, получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Истребитель KF-21 планируется поставлять в одноместной и двухместной конфигурации.

В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом дальность его полета составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского истребителя заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.



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