 

Ученые пытаются расшифровать язык кашалотов

31.10.2021, 2:02, Новости дня
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Группа ученых из разных стран осуществляет проект под названием CETI, целью которого является расшифровать язык кашалотов. Давно известно, что эти морские млекопитающие общаются между собой при помощи звуков. Причем, ученые уже доказали, что сообщения кашалотов отнюдь не примитивны.

Однако расшифровать их пока не удавалось из-за непонимания принципов, на котором построен язык морских животных.

В данном случае, ученые используют искусственный интеллект, при помощи которого можно будет провести расшифровку. Технология основана на анализе собранных записей общения кашалотов. На самом деле, объем для обработки очень велик, говорят ученые. За многие годы исследования собрано примерно 4 млрд сигналов, посланных кашалотами друг другу.



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