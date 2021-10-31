 

Людей, которые мало спят, можно узнать по походке

31.10.2021, 2:02, Новости дня
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Американские ученые доказали, что человека, который очень мало спит, можно узнать по походке. Исследования проводили в Массачусетском технологическом институте.

По словам ученых, хроническое недосыпание заканчивается тем, что вам становится все труднее и труднее контролировать свои движения. Походка, таким образом, также становится более развязанной.

Казалось бы, ходьба – это автоматически управляемый процесс. Но все же человеческий мозг также участвует в ней на сознательном уровне. Это касается скорости, ширины шагов и их частоты. Ученые проводили эксперименты со студентами-добровольцами. Те из них, которые спали всего по шесть часов в сутки, при ходьбе по беговой дорожке постоянно меняли ритм шагов.



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