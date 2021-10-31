Красота – страшная сила. Как социальные сети влияют на девушек и их представления о внешности

Красота — очень субъективное понятие. И сегодня социальные сети навязывают нам то, что якобы эстетично, модно, красиво и стильно, а что – нет. Тенденция довольно пугающая, особенно для подростков и молодых девушек. Разбираемся в сути проблемы.

Пугающая статистика

Это нормально, что мы можем оценить себя, сравнивая себя с окружающими, ведь мы социальные существа. А что делать, когда сравнения практически всегда не в нашу пользу? Представляете, насколько это ужасно отражается на нашей психике?

Согласно опросу 75 процентов пользователей “Фейсбука” не удовлетворены своей внешностью и считают себя непривлекательными. 56 процентов из них озвучили причину: они видят, что проигрывают в плане красоты другим, рассматривая фотографии в социальной сети. И это несмотря на то, что практически все отдают себе отчет в том, что другие пользователи пользуются фильтрами и графическими редакторами и в реальной жизни могут выглядеть по-другому.

Подражание трендам

Сейчас мы часто слышим о том, что нужно выражать свою индивидуальность, в том числе через свою одежду, имидж. Но именно социальные сети и способствуют блокировке самовыражения.

Девушки смотрят на инстадив и полностью копируют их стиль, стремятся им подражать. Любое «отклонение» от кумира становится настоящей трагедией. Многие девушки ловят себя на мысли, что их тела далеки от тел звезд социальных сетей. Они видят, что неидеальны, и не могут принять себя такими, какие они есть.

Подражание кумирам способствует полному отвержению собственной личности. Чтобы походить на того или иного кумира, подростки начинают изнурять себя диетами, что впоследствии приводит к пищевым расстройствам наподобие булимии или анорексии.

Долгосрочная перспектива

Когда подросток вырастает и у него появляется возможность изменить внешность, то на помощь приходит пластическая хирургия. Даже симпатичные девушки думают, что они несимпатичные, поскольку не похожи на своих кумиров. «Хочу быть как Ким Кардашьян/Кайли Дженнер» – с такими запросами от молодых клиенток сталкиваются пластические хирурги. Представительницы прекрасного пола готовы перетерпеть любую боль, лишь бы в результате увидеть в зеркале не свое отражение, а своего кумира.

Психологические травмы

Влияние социальных сетей на молодежь крайне деструктивно в том случае, если подросток постоянно в курсе новых трендов. Разберем основные минусы.

1. Низкая самооценка

Подросток не видит своей ценности и отвергает свое тело. Заниженная самооценка в итоге приводит к сложностям в дальнейшей взрослой жизни. Например, девушка может думать, что никто ее не полюбит, пока она не обретет идеальную фигуру, не сделает идеально ровный нос и т. д.

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2. Зависимость от чужого мнения

Подростки, которые сидят в социальных сетях большую часть времени, не способны принимать собственные решения. Они даже свой стиль не могут придумать, а лишь следуют трендам. Что уж говорить о более серьезных вещах. Во взрослом возрасте такие девушки становятся ведомыми, слабовольными, легковнушаемыми. В общем, они идеальные жертвы для манипуляторов, ведь им можно навязать какое угодно мнение.

3. Постоянный стресс

Когда подросток постоянно видит фотографии в аккаунтах у других, иллюстрирующие роскошную жизнь, то он понимает, что его жизнь точно проигрывает в сравнении. А это означает, что молодежь живет в постоянном стрессе.

Добавьте сюда лайки и комментарии. Сейчас в социальных сетях так много хейта, троллей, что даже взрослому человеку сложно противостоять этому. Что уже говорить о молодежи.

Когда юная девушка размещает свой снимок и читает в комментариях, что у нее полные бедра или жирок на животе, или нос кривой, или еще что-то, то это становится сильным ударом по самооценке. Появляются комплексы. Девушка начинает сама прибегать к фильтрам и редактировать свои снимки. В итоге появляется два образа. Один идеальный и существует в Интернете, а другой реальный, который совсем не привлекательный. Таким образом, у девушки мало шансов жить нормальной полноценной жизнью в реальности, ведь она не воспринимает себя.

4. Искажение представления о реальном мире

Мало кто из юных девушек задумывается над тем, что их инстакумиры обладают непропорциональными формами и что таких фигур в природе не бывает. Это все — результат пластики. Например, Ким Кардашьян и ее «выдающаяся» пятая точка. От природы у инстадивы не было соблазнительных форм. Как и у Дженнифер Лопес, которая вставила импланты, чтобы обрести ту фигуру, о которой мечтала.

Суть в том, что молодежь равняется на таких кумиров, не понимая, что внешность инстадив ненатуральная. Искаженное представление не дает молодежи возможности осознать собственную ценность.

Вместо заключения

Если говорить о подростках, то только родители и родственники могут правильным воспитанием повлиять на ситуацию. Необходимо говорить с девочками, налаживать контакт и объяснять, как на самом деле обстоит дело. Разоблачение инстадив сделает их не такими уж ценными в глазах подрастающего поколения. А это означает, что у подростков появится возможность полюбить себя и принять себя такими, какими их создала природа.