 

Во Всеволожске открыли движение по новому путепроводу

31.10.2021, 1:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ городе Всеволожск Ленинградской области открыли движение по новому путепроводу, соединяющему две части города, сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Дрозденко.

«Движение запущено на год раньше контрактных сроков. Путепровод заменит загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей», – цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ускорение темпов стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета.

«По этой же модели совместного финансирования сейчас строятся мост через Волхов, мост через Свирь – также с опережением графика. Мы привлекли кредиты для строительства Колтушского шоссе в четыре полосы, строительства развязок в Кудрово, где общий объем инвестиций составляет почти 7 млрд рублей, строительства объезда Мурино – Новодевяткино, это еще 5 млрд рублей», – рассказал на открытии путепровода губернатор Ленинградской области. Глава региона подчеркнул, что федеральное финансирование получат еще несколько путепроводов над железными дорогами, строительство которых наметили в Ленинградской области.

По подсчетам Ленавтодора, из-за растущей интенсивности движения пассажирских и грузовых поездов на этом направлении всеволожский переезд суммарно закрывался на пять часов в сутки, что существенно замедляло передвижение по автомобильному шоссе.

Новый путепровод имеет четыре полосы движения, протяженность самого автомобильного моста составляет почти 80 м. Отличительной чертой объекта стали пешеходные дорожки, выполненные из красного и синего литого асфальтобетона. Основное применение такой асфальт находит именно на мостах и эстакадах, надежно защищая пролетные строения от влаги и коррозии. Литой асфальт износостоек, эластичен, водонепроницаем и достаточно прочен, для того чтобы сопротивляться растущим транспортным нагрузкам.



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