 

Массовое отравление российских туристов произошло в Египте

31.10.2021, 1:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ одном из отелей Хургады отравились десять туристов из России, сообщил источник в Федерации туристических палат Египта.

Как сообщили в Федерации туристических палат Египта, после обеда в одном из отелей Хургады десять россиян почувствовали себя плохо. Они были доставлены в больницу. Их состояние стабильное. «В настоящее время проводится медицинское обследование и лечение. Кроме того, принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, туроператоры зафиксировали рекордный спрос на поездки в Египет в связи со школьными каникулами, праздничными выходными и объявлением нерабочих дней в ноябре. По данным туроператоров, российские туристы в основном едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Самыми популярными среди россиян стали пакетные туры на 7-10 ночей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала соблюдать ограничительные меры в период нерабочих дней, обратив внимание на негативную ситуацию с коронавирусом.



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