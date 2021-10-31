Массовое отравление российских туристов произошло в Египте

В одном из отелей Хургады отравились десять туристов из России, сообщил источник в Федерации туристических палат Египта.

Как сообщили в Федерации туристических палат Египта, после обеда в одном из отелей Хургады десять россиян почувствовали себя плохо. Они были доставлены в больницу. Их состояние стабильное. «В настоящее время проводится медицинское обследование и лечение. Кроме того, принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, туроператоры зафиксировали рекордный спрос на поездки в Египет в связи со школьными каникулами, праздничными выходными и объявлением нерабочих дней в ноябре. По данным туроператоров, российские туристы в основном едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Самыми популярными среди россиян стали пакетные туры на 7-10 ночей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала соблюдать ограничительные меры в период нерабочих дней, обратив внимание на негативную ситуацию с коронавирусом.