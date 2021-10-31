Аксенов предсказал обнаружение скифского золота в частной коллекции

В случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной коллекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «НТВ».

«Я думаю, что концов мы больше не найдем [артефактов из коллекции скифского золота]. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, – пишите письма. Почти все руководители Украины занимались здесь поиском артефактов с помощью черных археологов. Соответственно, все это в частной коллекции дома у [президента Украины Владимира] Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа», – приводит мнение Аксенова РИА «Новости».

Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекцию скифского золота вывезли в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, РФ и Украина начали спор о принадлежности коллекции. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, суд Амстердама объявил артефакты собственностью Украины и постановил передать их Киеву.

В Крыму призвали возбудить уголовное дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, а сами музеи признать потерпевшими. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев отказаться от претензий на скифское золото.