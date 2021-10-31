Стало известно о проблемах космонавтов после завершения полета

Как отмечают эксперты, после возвращения из космического полета большинство астронавтов на первых порах высказывают недовольство окружающим миром. Это было замечено в поведении космонавтов из разных стран.

По словам психологов, это называется феноменом «эффекта обзора». Дело в том, что любой человек, наблюдая за своей планетой с орбиты, испытывает сильные эмоциональные переживания. В результате происходит серьезная переоценка в мировосприятии.

Однако проблемы проявляются уже после возвращения с орбиты, говорят специалисты. Как минимум, любой космонавт расскажет вам, что Земля выглядит как маленький шарик, висящий в пустоте. Смотреть на мир своего обитания в таком ракурсе для человека несвойственно.