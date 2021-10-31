 

Аппарат NASA сделал снимки обратной стороны Плутона

31.10.2021, 1:08, Новости дня
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Запущенный к краю Солнечной системы космический аппарат New Horizons прислал снимки обратной стороны Плутона. Об этом сообщили представители NASA.

Речь идет о неосвещенной части карликовой планете, которая ранее считалась девятой и самой удаленной от Солнца. По словам ученых, зонд поймал очень интересный ракурс. Аппарат снял именно ту часть поверхности Плутона, которая переходила к зимней темноте.

Отметим, что зима на Плутоне очень долгая. Сезон длится примерно столько же, сколько 62 года на Земле. Поэтому мало кто из нынешних астрономов сможет дожить до того момента, когда Плутон снова покажет нам свою обратную сторону. Чтобы рассмотреть поверхность этой далекой планеты, проще было запустить межпланетную станцию.



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