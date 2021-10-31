Зеленский не может отказаться от российского культурного простора – автор петиции о запрете в Украине концертов россиян

“Зеленский наивно думает, что артисты вне политики… Он не возражает, что они могут ездить. Он хочет, чтобы все было тщательно согласно законодательству. Владимир Александрович не может отказаться от российского культурного пространства. И в этом его “печаль”. Для нас во время войны”, – сказал Кондратюк.

Петиция продюсера была опубликована на сайте президента 21 сентября и уже 10 октября набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Зеленский ответил на нее 27 октября. Он напомнил о существовании “черного списка” Минкульта, которым запрещена концертная деятельность на территории Украины ряда российских звезд. В этот список вносятся артисты, создающие угрозу нацбезопасности. “Не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины”, – объяснил президент.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем, и продолжает получать роялти от деятельности студии.

В декабре 2019 года российский канал ТНТ показал три серии сериала “Слуга народа”, главную роль в котором играет Зеленский. При этом из первой вырезали шутку о российском президенте Владимире Путине. Позднее канал снял сериал с показа, заявив, что изначально не собирался показывать больше трех первых серий “Слуги народа” – якобы первый сезон “изначально предназначался для показа только на платформе Premier”.

В студии “Квартал 95” заявили, что права на показ “Слуги народа” российскому ТНТ продала шведская компания Eccho Rights. В то же время пресс-служба студии не ответила, на каких условиях планировался показ “Слуги народа” на российском телеканале ТНТ, а также получила ли студия роялти с этого показа.

В декабре 2019 года сообщалось также, что Eccho Rights продала российскому каналу СТС сериал “Папик” производства студии “Квартал 95”.

В сюжете программы “Схемы” от 17 января 2019 года говорилось, что Зеленский продолжает вести кинобизнес в России, несмотря на заявления, что он закрыл его в 2014 году. Журналисты выяснили, что в РФ работают три компании, основателем которых является кипрская фирма, которая также является соучредителем ООО “Квартал 95”. Так, в 2017 году “Грин Филмс” получила 35 млн руб. (14,7 млн грн) от министерства культуры России.

24 января Зеленский заявил, что вышел из состава Green Family Ltd. Журналисты “Схем” в марте 2019 года сообщили, что доля Зеленского в компании перешла автору студии “Квартал 95” Андрею Яковлеву.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с поддержкой оккупации Крыма украинские власти запретили въезд в страну ряду российских представителей шоу-бизнеса.

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