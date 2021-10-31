США ответили на просьбу союзников касательно ядерного удара по России

Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим.

«Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги [администрации США]. Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине», – приводит слова неназванного американского чиновника РИА «Новости».

Он назвал ревизию военно-ядерной политики США рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.

Ранее стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. Немцы гневно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера об «опасности» отказа от размещения американского ядерного оружия в Германии, так как это якобы подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США.

На базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено около 20 американских ядерных боеголовок, которые могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе. Германия обязана предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и обеспечивать сохранность ядерных боеголовок.

В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания РФ средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.

Напомним также, РФ потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) из Европы, ликвидации инфраструктуры по его хранению и обслуживанию, а также прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО для начала диалога с Соединенными Штатами по тактическому ядерному оружию.