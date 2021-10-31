Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянин Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей, передает ТАСС.

Изначально соперником Яна должен был стать обладатель титула американец Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. В первом поединке 7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний житель России нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну 28 лет, теперь на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке со Стерлингом, он выиграл все семь боев в UFC. Сэндхагену 29 лет, он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения.

Напомним, 7 февраля российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе. В тот же день российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе нокаутировал нидерландца Алистара Оверима.