 

Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

31.10.2021, 0:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссиянин Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей, передает ТАСС.

Изначально соперником Яна должен был стать обладатель титула американец Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. В первом поединке 7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний житель России нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну 28 лет, теперь на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке со Стерлингом, он выиграл все семь боев в UFC. Сэндхагену 29 лет, он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения.

Напомним, 7 февраля российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе. В тот же день российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе нокаутировал нидерландца Алистара Оверима.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Российский хоккеист Иван Биткин найден мертвым

23.04 / В РЖД объяснили сбой в работе сайта РЖД сообщением о 10-дневных майских праздниках

06.08 / Симоньян сказала, что предотвратило бы арест россиян в Белоруссии

22.11 / “Карантин выходного дня” – даже не полумера”. Главврач госпиталя МВД рассказал, нужно ли в Украине вводить локдаун

07.07 / Станцию «Василеостровская» в Петербурге закрыли из-за задымления

08.10 / США признали успех РФ в сельском хозяйстве и объявили ее конкурентом

25.06 / Анатолий Мещеряков: в “Локомотиве” заболевших нет

29.08 / Редкое единение — республиканцы и демократы сплотились, чтобы осудить Россию за инцидент в Сирии

22.09 / Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно

13.08 / “А вы точно рожали?”, “Невероятно красивая”. Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика