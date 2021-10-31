В РФ нашли способ защитить бензин от подделок

Российские ученые предлагают добавлять в бензин люминисцентные частицы, которыми можно будет помечать марки топлива. Однако данную методику не следует путать со старой системой окрашивания бензина в разные цвета, уточняют специалисты.

В данном случае, речь идет о технологии более высокого порядка. Квантовые метки, которые будут поставлены на само топливо, укажет не только на марку и качество бензина, но и на его происхождение, то есть место и время производства. Кроме того, метки укажут на то, какие именно добавки содержатся в бензине.

Напомним, что некачественный бензин остается большой проблемой в России. По мнению экспертов, отсутствие должного контроля за производителями и продавцами приводит к тому, что одну марку выдают за другую, а также подмешивают в топливо дешевые добавки, от чего страдают двигатели автомобилей.