Найдено объяснение характерным наклонам головы у собак

Когда собака слушает хозяина или прислушивается к каким-то посторонним звукам, то часто наклоняет голову. Эту особенность замечает каждый владелец такого животного. Ученые же попытались объяснить данную привычку домашних любимцев.

Проведя ряд экспериментов, венгерские ученые из университета Этвоша Лоранда пришли к выводу, что собаке легче сосредоточиться, когда она наклоняет голову. Таким образом, ей легче распознать ключевые слова, по которым она понимает суть команды.

Как именно работает данный механизм и связан ли он с особенностью слухового аппарата у собак, пока еще не удалось точно установить. Однако ученые попытаются сделать это во время последующих исследований. Ранее было доказано, что собака может понимать значение некоторого количества сказанных человеком слов.