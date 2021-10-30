Регулятор США разрешил использовать вакцину Pfizer против COVID-19 для детей от пяти лет

“Разрешение основано на тщательной и прозрачной оценке данных, проведенной FDA, которая включала вклад экспертов независимого консультативного комитета, которые подавляющим большинством проголосовали за использование вакцины для детей этой возрастной группы”, – говорится в сообщении.

По данным управления, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech для детей 5–11 лет составила 90,7%.

Испытания препарата проводились на 3100 детях этой возрастной категории, при этом “серьезных побочных эффектов выявлено не было”.

Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 детям в возрасте от пяти до 11 лет рекомендована двумя дозами с интервалом в три недели. При этом доза должна быть в три раза меньше, чем при вакцинации детей от 12 лет и старше.

“В США случаи COVID-19 среди детей в возрасте от пяти до 11 лет составляют 39% случаев среди лиц младше 18 лет. Примерно 8300 случаев COVID-19 у детей в возрасте от пяти до 11 лет привели к госпитализации. По состоянию на 17 октября в США был зарегистрирован 691 случай смерти от COVID-19 среди лиц младше 18 лет, 146 случаев смерти – в возрастной группе от пяти до 11 лет”, – сообщили в FDA.

CNN утверждает, что “уколы пока делать нельзя”, так как их еще должны одобрить Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Этот вопрос собираются обсуждать 2 ноября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В США, по данным агентства Bloomberg, на 30 октября сделали 419 млн прививок от коронавируса, в целом в мире – более 7 млрд.

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