В Петербурге задержали девушку

…которая обнажила ягодицы для фото на фоне Исаакиевского собора. СК возбудил дело об оскорблении чувств верующих.

В Петербурге задержали девушку, которая летом опубликовала в своем инстаграме фото с обнаженными ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Она стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщают Фонтанка и Flashnord со ссылкой на городскую пресс-службу ГУ МВД, Интерфакс со ссылкой на региональный СК.

Фото: vftdy / Instagram

Стало известно, что против девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Ей грозит до года лишения свободы.

«Подозреваемая, находясь у православного храма — ГМП «Исаакиевский собор», действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу,

унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела», — сообщили в региональном управлении СК.

Утром СМИ сообщали о задержании девушки со ссылкой на ГУ МВД по региону. На звонок «Новой газеты» пресс-служба ГУ МВД по региону не ответила.

В пресс-службе Исаакиевского собора прокомментировали, что не имеют отношения к инциденту. «Мы не можем управлять <..> тем, что происходит за пределами Исаакиевского собора! Мы музей! <…> Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы», — сказали в музее.

Предположительно, девушка на фото — 31-летняя модель Ирина Волкова из Петербурга. Ранее «Фонтанка» писала о том, что пользователи соцсетей возмутились фотографией у собора. В своем инстаграме девушка рассказала, что ей в личных сообщениях поступают угрозы. Накануне телеграм-канал основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова опубликовал ссылку на инстаграм Волковой.

Вчера в Москве к 10 месяцам колонии приговорили блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Такой же срок для молодых людей запрашивала прокуратура. Их признали виновными по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК).

На этой неделе СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на вебкам-модель Лолиту Богданову, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

* Нижегородский областной суд признал организацию экстремистской и запретил в России

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