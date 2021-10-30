Обыкновенная петрушка подарит молодость лицу: делаем домашний крем, который в магазине продали бы втридорога

Петрушка – это растение, которое известно каждой хозяйке. Петрушку выращивают практически на каждом садовом участке. Она содержит большое количество полезных веществ, а сок петрушки по содержанию витаминов не уступает многим фруктовым и овощным сокам. Петрушку применяют в косметологии. Предлагаем вам сделать в домашних условиях крем, который окажет омолаживающий эффект на кожу лица.

Полезные свойства петрушки

Многие люди используют петрушку в кулинарии. Добавляют ее в салаты, первые и вторые блюда. А ведь эта трава обладает настолько уникальными свойствами, что просто незаменима в косметологии и при лечении различных заболеваний. Перечислим лишь некоторые полезные свойства петрушки:

улучшает метаболизм, помогает расстаться с лишними килограммами; отбеливает пигментные пятна; останавливает и снимает воспалительные процессы на коже лица; разглаживает кожу и сокращает количество морщин; укрепляет кровеносные сосуды.

Петрушка содержит большое количество коллагена. А ведь именно это вещество является мощным и эффективным средством против увядания кожи.

Ингредиенты для крема

Давайте приготовим все необходимые компоненты и самостоятельно сделаем крем, который в магазинах стоит весьма дорого. Нам понадобятся:

Петрушка – один пучок. Розовая вода – две столовые ложки. Крем с алоэ вера – две столовые ложки. Витамин E – одна чайная ложка. Глицерин – половина чайной ложки.

Молодость вернет петрушка

Этот крем не только омолаживает кожу, но и снимает покраснения, а также обладает отбеливающими свойствами.

Петрушку необходимо тщательно промыть.

Нарезаем ее на кусочки, а затем складываем в блендер. Нам нужно довести петрушку до пастообразного состояния.

Выкладываем получившуюся массу в небольшую кружку или тарелку. Добавляем розовую воду и тщательно перемешиваем.

Берем ситечко и ставим его на кружку. Выкладываем в ситечко травяную массу. Нажимаем столовой ложкой на массу, чтобы выдавить сок. В сок петрушки добавляем глицерин и перемешиваем.

Добавляем в массу витамин E. Снова перемешиваем. Теперь добавим крем алоэ вера. Он поможет убрать следы от шрамов. Снова тщательно перемешиваем. Крем готов. Сложите его в баночку с закручивающейся крышкой. Применяйте крем три – четыре раза в неделю.

Если вы будете регулярно пользоваться кремом с петрушкой, то скоро отражение в зеркале начнет вас радовать. Кожа станет нежной и бархатистой. Получайте заслуженные комплименты. Весь секрет в петрушке!