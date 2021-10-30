Альтернатива есть. Как выбирать более экологичную косметику

При выборе косметики стоит ориентироваться на ту, которая содержит не синтетические, а натуральные компоненты. Несмотря на то, что первый вариант дает быстрый эффект, он не затрагивает внутренних изменений кожи. Поэтому стоит выбирать натуральные компоненты, тем более что такая косметика является экологичной. А как ее выбрать?

Обратите внимание на состав

Возьмите в руки косметику и тщательно изучите ее состав. Среди компонентов должны быть разнообразные экстракты, которые обладают приятным ароматом и не содержат вредных химических соединений. Если в состав входят силиконы, парабены, различные отдушки, продукты нефтепереработки, то от такой косметики лучше отказаться. Также в экологичной косметике не должно быть искусственных красителей. На упаковке должна быть указана сертифицирующая организация или ее логотип.

Только натуральные консерванты

Такая косметика стоит гораздо дороже, но она принесет вам гораздо больше пользы и не навредит экологии. Это могут быть продукты сельского хозяйства, эфирные масла, прополис, пчелиный воск и многое другое.

Условия и сроки хранения

Если косметика содержит большое количество натуральных ингредиентов, то срок ее хранения будет гораздо меньше, чем у той, в состав которой входят синтетические вещества. Экокосметика хранится не более полугода, а некоторые средства даже один-два месяца. Хранить натуральную косметику необходимо в холодильнике или подальше от солнечных лучей.

Минимум упаковки

Ее не должно быть слишком много. Возможно, это будут лишь сменные блоки или рефиллы. Из других видов упаковки предпочтение следует отдать пластику: его легче переработать.

Не покупайте слишком много косметики

Так как срок хранения у натуральной косметики небольшой, то не стоит покупать ее с запасом. Лучше всего взять немного, чтобы покупать по мере необходимости.