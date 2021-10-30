 

ОАЭ объявили об отзыве посла из Ливана

30.10.2021, 23:31, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбъединенные Арабские Эмираты намерены отозвать своего посла из Ливана для консультаций в солидарность с позицией Саудовской Аравией, сообщают информационные агентства со ссылкой на МИД ОАЭ.

«Эмираты заявляют об отзыве своих дипломатов из Ливана в солидарность с Саудовской Аравией в свете неприемлемого подхода некоторых ответственных лиц в Ливане в отношении королевства. И приняли решение запретить своим гражданам посещение Ливана», – цитирует сообщение агентства WAM РИА «Новости».

В пятницу Саудовская Аравия объявила об отзыве посла в Ливане и потребовала от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов.

До этого в ливанских СМИ опубликовали отрывки из интервью министра информации страны Георга Гордахи, в котором тот назвал действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене агрессией. Он также заявил, что повстанцы из группировки «Ансар Алла» (хуситы) вынуждены обороняться, а война в Йемене бессмысленна.

Позже Гордахи отметил, что эти слова он произносил в августе, до назначения министром, и признал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Премьер Ливана Наджиб Микати отметил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию страны по йеменскому вопросу.



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