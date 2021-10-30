Лавров и Ван И указали на важность созыва саммита «пятерки» СБ ООН

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Китая Ван И подчеркнули важность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для разрешения глобальных вызовов, сообщили в российском МИД.

Встреча министров прошла в Риме на полях G20, министры обменялись мнениями по главным аспектам деятельности «двадцатки», а также уделили особое внимание перспективном развития G20, передает РИА «Новости».

«Подчеркнута актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности», – указали в министерстве иностранных дел России.

Напомним, Лавров планировал в субботу в Риме провести встречи с главой МИД КНР, с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом.