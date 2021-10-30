 

Глава ДНР обвинил Киев в подготовке «войны или серьезной провокации»

30.10.2021, 23:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРяд признаков говорит о подготовке Украины к «войне или серьезной провокации», сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел) или выход на границу (с Россией)», – приводит РИА «Новости» слова Пушилина, сказанные главой Донецкой народной республики в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он пояснил, что Украина стягивает силы и технику «на южном направлении», возможно, желая отрезать ДНР от моря.

Накануне на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В четверг в МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

Напомним, во вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.

14 октября полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.



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