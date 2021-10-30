Ученые обнаружили новые слои в недрах Земли

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30.10.2021, 23:20, Новости дня
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Ученые из университета на Гавайях недавно провели исследования в области сейсмологии. В результате удалось обнаружить новые, ранее неизвестные науке, слои в земных недрах.

Глубина залегания данных слоев составляет более 240 километров. А состоят они и металлов, находящихся как в твердом, так и в жидком состоянии, утверждают ученые.

Это были бы чудесные месторождения полезных ископаемых, ценность которых трудно себе даже представить, отмечают эксперты. Но, увы, с современными технологиями достать их невозможно. Вероятно, это удастся в далеком будущем. Пока же остается только вести теоретические исследования. Кстати, в произведениях Жюля Верна можно найти описание недр, очень схожие с теми, которые обнаружили на Гавайях.



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